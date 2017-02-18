CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, emekliye verilecek promosyonu Meclis gündemine taşıyarak, emeklilerin bankalarla sözleşme imzalamak ve otomatik ödeme talimatı verme zorunluluğu uygulamasının neden getirildiğini sordu.

Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, “Ödemeler neden üç aylık bir zaman dilimine yayılmaktadır?” diyerek şöyle devam etti:

“Emeklilik promosyonlarının dağılımı için hangi kriterler belirlenmiştir?

Emeklilerin bankalarla sözleşme imzalamak ve otomatik ödeme talimatı verme zorunluluğu uygulaması neden getirilmiştir?

Kişinin bankadan cayma hakkı neden elinden alınmaktadır?

Bankaların ödeyeceği promosyonun T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre olacağı iddiası doğru mudur?

T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi tek sayı olan vatandaşımız var mıdır?

Bu zamana dek emekli maaşları üzerinden bankalarla yapılmış herhangi bir anlaşma var mıdır? Varsa mali boyutu ve içeriğin detayları nedir?

Emekli aylıklarının dolar karşısında eridiği iddiası doğru mudur?

İddia doğru ise emeklinin son iki yılda temel ihtiyaçları satın alma gücünde ne kadarlık bir düşme yaşanmıştır?

Doların artması sonucu emekli aylıklarındaki dolar cinsinden TL’lik erimenin kapatılması için ilave iyileştirme yapılacak mıdır?

AB ülkelerinde emekli aylık ve maaşları dolar cinsinden ortalama ne kadardır?

AB ülkelerinde emeklilere yıllık ne kadar tutarda zam yapılmaktadır?

Türkiye’deki emekliler ile AB ülkelerindeki emeklilerin aylıkları arasındaki farkın nedeni nedir?

Türkiye’de emeklilerin ne zaman AB Ülkelerindeki emeklilerin yaşam standartlarına kavuşması planlanmaktadır?

Emekli aylıklarına zam hangi temel ihtiyaçları çerçevesinde belirlenmektedir?

2016-2017 yılları arasında emekli maaşları ile ayda kaç kg et, süt ,tavuk, bal, peynir alınabilmektedir?”

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