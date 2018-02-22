AKP, MHP ve BBP seçimlerden önce partilerin ittifak yapma hakkını sağlayacak yasa teklifi Meclis’e verildi. Bu durumda CHP’nin de “Türkiye İttifakı” kurmasını öneriyorum. CHP, bu ittifaka da seçime girme hakkı olan tüm partileri alarak % 10 barajını da fiilen yıkar.

CHP de Türkiye ittifakı kursun tüm partilerle. CHP’yi ulusal bir göreve, darbeci Kenan Evren’in 12 Eylül Anayasası ile getirdiği anti demokratik % 10 seçim barajını yıkmaya da davet ediyorum.

CHP de Türkiye ittifakı kursun tüm partilerle. Bu önerimi ve davetimi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “% 10 seçim barajının sıfır (0) olmalı, her parti, her siyasi görüş Meclis’te temsil edilmeli” sözlerine dayanarak yapıyorum.

Ayrıca “YMC koalisyonu”, ya da “Cumhur İttifakı” adı ile AKP, MHP ve BBP’nin oluşturacağı küçük siyasi ittifakın karşısına tüm Türkiye’yi kucaklayacak siyasi partilerin büyük çoğunluğundan oluşacak “Türkiye İttifakı” oluşturmak da CHP’ye yakışır.

Çünkü CHP Türkiye’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ilk partisi ve parlamenter demokratik rejim ile çok partili dönemin kapısına açan partidir.

2019’da Yerel, Genel ve Cumhurbaşkanlığı gibi 3 önemli seçim için Türkiye İttifakı kurmak, Türk halkının her kesimini, her siyasi görüşü kucaklayan ve Meclis’e taşıyan siyaseten en büyük proje olacaktır.

CHP yönetimi elbette, “Türkiye İttifakına” davet edeceği partilerin kendi ilkelerine uygun olup olmadığına da seçime girme hakkı olup olmadığına da bakacaktır.

İşte benim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından aldığım ve CHP’nin kurmasını önerdiğim “Türkiye İttifakı”na davet etmesi için tespit ettiğim siyasi partilerin listesi şöyle:

1. CUMHURİYET HALK PARTİSİ CHP 09.09.1992

2. SAADET PARTİSİ SAADET 20.07.2001

3. İYİ PARTİ 25.10.2017

4. DEMOKRAT PARTİ DP 23.06.1983

5. MİLLET PARTİSİ MİLLET 22.03.1984

6. DEMOKRATİK SOL PARTİ DSP 14.11.1985

7. VATAN PARTİSİ VATAN 02.03.1992

8. GENÇ PARTİ GENÇPARTİ 26.11.1992

9. TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ TSİP 03.01.1993

10. TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ TKP 16.08.1993

11. ÖZGÜRLÜK VE DAYANIŞMA PARTİSİ ÖDP 08.06.1994

12. LİBERAL DEMOKRAT PARTİ LDP 26.07.1994

13. EMEK PARTİSİ EMEP 25.11.1996

14. DEVRİMCİ SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ DSİP 25.04.1997

15. İLK PARTİ İLK PARTİ 23.10.1998

16. BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ BTP 25.09.2001

17. YURT PARTİSİ YURT-P 14.03.2002

18. BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİ BCP 24.07.2002

19. SAĞDUYU PARTİSİ SAGDUYU 04.09.2002

20. AYYILDIZ PARTİSİ AYP 03.09.2003

21. EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ EHP 05.01.2004

22. HALKIN YÜKSELİŞİ PARTİSİ HYP 16.02.2005

23. HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ HKP 15.06.2005

24. MÜDAFAA-İ HUKUK HAREKETİ PARTİSİ MHHP 24.04.2006

25. İŞÇİ KARDEŞLİĞİ PARTİSİ İKP 15.06.2006

26. YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ YÜCE DİRİ-P 16.04.2007

27. DOĞRUYOL PARTİSİ DYP 28.05.2007

28. DEVRİMCİ İŞÇİ PARTİSİ DİP 07.09.2007

29. EBEDİ NİZAM PARTİSİ ENPA 30.11.2007

30. HAK VE HAKİKAT PARTİSİ HAK PARTİ 29.07.2008

31. ALTERNATİF VE DEĞİŞİM PARTİSİ AL PARTİ 17.11.2008

32. YENİ DÜNYA PARTİSİ (BÜYÜKANAVATAN) YENİ DÜNYA 16.11.2009

33. EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ ESP 05.02.2010

34. ULUSAL PARTİ ULUSAL PARTİ 15.03.2010

35. TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ TİKP 18.06.2010

36. ESNAF VE ÇİFTÇİ PARTİSİ EÇP 30.12.2010

37. ANAVATAN PARTİSİ ANAVATAN 07.09.2011

38. MİLLİYETÇİ TÜRKİYE PARTİSİ MTP 24.11.2011

39. ÖZGÜRLÜK VE SOSYALİZM PARTİSİ ÖSP 21.12.2011

40. ENGELSİZ TÜRKİYE PARTİSİ ETP 28.12.2011

41. TOPLUMCU KURTULUŞ PARTİSİ 1920 TKP 07.02.2012

42. HAK VE ADALET PARTİSİ HAP 27.04.2012

43. TÜRK BİRLİĞİ PARTİSİ TBP 07.11.2012

44. BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ BADHP 20.11.2012

45. YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ YSGP 30.11.2012

46. MUHAFAZAKÂR YÜKSELİŞ PARTİSİ MYP 08.02.2013

47. TÜRKİYE İŞSİZLER VE EMEKÇİLER PARTİSİ TİVEP 08.04.2013

48. SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARİTSİ SYKP 26.06.2013

49. GENÇ ANADOLU PARTİSİ GAP 06.08.2013

50. ENGELSİZ YAŞAM PARTİSİ EYP 05.11.2013

51. KADIN PARTİSİ KP 26.06.2014

52. TURAN HAREKETİ PARTİSİ TURAN 02.07.2014

53. MERKEZ PARTİ MEP 07.07.2014

54. HAK VE HUZUR PARTİSİ HHP 15.07.2014

55. KOMÜNİST PARTİ 17.07.2014

56. HALKIN TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ HTKP 23.07.2014

57. CİHAN PARTİSİ CİHAP 06.08.2014

58. ÇOĞULCU DEMOKRASİ PARTİSİ ÇDP 15.08.2014

59. TÜRKİYE EKONOMİ VE KALKINMA PARTİSİ TEKP 01.09.2014

60. ANAYOL PARTİSİ ANAYOL 30.10.2014

61. MİLLİ MÜCADELE PARTİSİ MMP 24.11.2014

62. DOLUNAY PARTİSİ 29.01.2015

63. AS PARTİ ASP 03.02.2015

64. YENİLİKÇİ TÜRKİYE PARTİSİ YETÜP 08.04.2015

65. İŞÇİ DEMOKRASİSİ PARTİSİ İDP 21.08.2015

66. TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ TKH 21.08.2015

67. BİRLEŞİK DEVRİMCİ PARTİ DEVRİMCİ PARTİ 07.09.2015

68. ADALET PARTİSİ AP 09.10.2015

69. TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ TBP 18.01.2016

70. SOSYALİST EMEKÇİLER PARTİSİ SEP 21.04.2016

71. EVRENSEL YOL PARTİSİ EYP 09.05.2016

72. KÜRDİSTAN SOSYALİST PARTİSİ PSK 30.05.2016

73. BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ BÜYÜK 06.06.2016

74. DEMOKRATİK GENÇ PARTİ DGP 08.06.2016

75. OSMANLI PARTİSİ 31.08.2016

76. GÜVEN ADALET VE AYDINLIK PARTİSİ GAAP 03.10.2017

77. TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ TİP 07.11.2017

78. ÖTÜKEN BİRLİĞİ PARTİSİ ÖTÜKEN 20.12.2017