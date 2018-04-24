CHP cumhurbaşkanı adayını bugün açıklıyor. En şanslı aday olarak İlhan Kesici adı öne çıkarken Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin de adları ön plana çıkıyor.
CHP cumhurbaşkanı adayını bugün açıklıyor. Seçilecek adayın hem sağ hem de sol seçmenden oy alabilmesi ve bu nedenle CHP Parti Meclisinin bu faktöre de önem vereceği vurgulanıyor.
PM’DE TARTIŞILACAK VE SEÇİLECEK
CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 16.00’da PM’yi olağanüstü toplayacak. Toplantıda PM üyeleri cumhurbaşkanı adayına dönük düşüncelerini dile getirecek.
İlhan Kesici’nin sağ kökenli olması, ekonomi ve siyaset alanındaki deneyimi diğer adaylara göre öne çıkmasına neden oluyor.
Yapılan oylama ile cumhurbaşkanı adayı belirlenecek ki Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda seçileceği de vurgulanıyor.
Kılıçdaroğlu aday olmazsa toplantıda üç ismin cumhurbaşkanı adayı olarak tartışılması bekleniyor.
İŞTE SON KURULTAY SONUCUNA GÖRE PM ÜYELERİ VE ALDIKLARI OYLAR: