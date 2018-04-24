CHP cumhurbaşkanı adayını bugün açıklıyor. En şanslı aday olarak İlhan Kesici adı öne çıkarken Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin de adları ön plana çıkıyor.

CHP cumhurbaşkanı adayını bugün açıklıyor. Seçilecek adayın hem sağ hem de sol seçmenden oy alabilmesi ve bu nedenle CHP Parti Meclisinin bu faktöre de önem vereceği vurgulanıyor.

PM’DE TARTIŞILACAK VE SEÇİLECEK

CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 16.00’da PM’yi olağanüstü toplayacak. Toplantıda PM üyeleri cumhurbaşkanı adayına dönük düşüncelerini dile getirecek.

İlhan Kesici’nin sağ kökenli olması, ekonomi ve siyaset alanındaki deneyimi diğer adaylara göre öne çıkmasına neden oluyor.

Yapılan oylama ile cumhurbaşkanı adayı belirlenecek ki Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda seçileceği de vurgulanıyor.

Kılıçdaroğlu aday olmazsa toplantıda üç ismin cumhurbaşkanı adayı olarak tartışılması bekleniyor.

İŞTE SON KURULTAY SONUCUNA GÖRE PM ÜYELERİ VE ALDIKLARI OYLAR:

Haluk Koç 692,

Selin Sayek Böke 687,

Yıldırım Kaya 625,

Ali Haydar Hakverdi 616,

Onursal Adıgüzel 603,

Orhan Sarıbal 592,

Ali Öztunç 589,

Seyit Torun 583,

Mehmet Ali Çelebi 576,

Hakkı Suha Okay 562,

Oğuz Kaan Salıcı 554,

Yaşar Seyman 549,

Veli Ağbaba 541,

Faik Öztrak 531,

Gülizar Biçer Karaca 527,

Muharrem Erkek 527,

Aykut Erdoğdu 526,

Emre Çam 517,

Bülent Ecevit Tatlıdil 515,

Çetin Osman Budak 513,

Akif Hamzaçebi 485,

Öztürk Yılmaz 478,

Sera Kadıgil 475,

Gamze Taşcıer 444,

Bülent Tezcan 439,

Turan Hançerli 430,

Necati Yılmaz 428,

Tekin Bingöl 425,

Gökhan Günaydın 422,

Yavuz Karan 417,

Tuncay Özkan 413,

Sevda Erdan Kılıç 412,

Emine Gülizar Emecan 411,

Haydar Akar 401,

Ayça Taşkent 398,

Gamze Akkuş İlgezdi 396,

Pınar Uzun 395,

Haluk Pekşen 390,

Bülent Kuşoğlu 385,

Gamze Pamuk Ateşli 384,

Ali Şeker 375,

Gökhan Zeybek 375,

Erdal Aksünger 373,

Erdoğan Toprak 372,

Gaye Usluer 371,

Gül Çiftçi 367,

Ünal Çeviköz 359,

Eren Erdem 359,

Semra Dinçer 355,

Gülçin Timur 354,

Müslim Sarı 350 ve

İlhan Cihaner 344.”