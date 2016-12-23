CHP çocuklara cinsel istismarı meclis gündemine taşıdı

Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde basına yansıyan çocuklara yönelik cinsel istismarı gündeme taşıdı.

Tanrıkulu bu çerçevede Başbakan Yıldırım’a şu soruları yöneltti:

“Yaşanan bu elim olay çocukların istismara fiilen ne denli açık olduklarının ve hukuken de yeterli biçimde korunmadıklarının bir örneği midir? S.A. sözü edilen vaka haricinde başka cinsel istismar ve tecavüz suçları da işlemiş midir? Olayın eksiksiz, ivedi ve tarafsız biçimde soruşturularak dava süresince ve sonrasında adaletin yerini bulması ve daha fazla mağduriyet yaşanmaması adına her tür önlem ve tedbir alınacak mıdır? Mağdurun beyanları netlik içerirken, bilirkişi raporu da mağdurun ifadelerini doğrular biçimde tespitlerde bulunmuşken, nitelikli cinsel istismarda bulunan bir kişinin tutuksuz yargılanmasının gerekçesi nedir? Tutuksuz yargılama kararı, cinsel suç vakalarında sıklıkla uygulanarak olumsuz sonuçlar yaratmasına rağmen, neden hala ısrarla sahiplenilmektedir? Nitelikli cinsel istismara uğrayan 8 yaşındaki kız çocuğunun fiziksel ve psikolojik durumu ortadayken, nitelikli cinsel istismar zanlısı S.A.nın toplum içine salınmasıyla mağdurun ve ailesinin mağduriyetlerinin katmerleneceği düşünülmemekte midir?”