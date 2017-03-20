CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Adalet Bakanlığı’nın, hapishanelerdeki çocuk mahpusların intihar girişiminde bulunmasını önlemek için bir planı bulunmakta mıdır?” diye sordu.

Tanrıkulu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şöyle dedi:

“2011 – 2017 yılları arasında yıllar bazında 17 Mart tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre ceza infaz kurumlarında kaç çocuk intihar girişiminde bulunmuştur?

2011 – 2017 yılları arasında yıllar bazında 17 Mart tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre ceza infaz kurumlarında kaç çocuğun kendini yaraladığı tespit edilmiştir?

2011 – 2017 yılları arasında yıllar bazında 17 Mart tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre ölüm ile sonuçlanan çocuk intiharlarına dair yürütülen adli ve idari soruşturmalar nasıl sonuçlanmıştır?

2011 – 2017 yılları arasında yıllar bazında 17 Mart tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre intihar girişiminde bulunan çocuklar ile ilgili yürütülen adli ve idari soruşturmalar nasıl sonuçlanmıştır?

Şırnak ve Adana hapishanelerinde çıkan yangın ile ilgili yürütülen soruşturmalara dair hangi gerekçelerle gizlilik kararı verilmiştir?

Şırnak ve Adana hapishanelerinde çıkan yangına ilişkin inceleme talebinde bulunan veya soruşturmalara müdahillik talebinde bulunan sivil toplum örgütleri veya barolar bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise, bu talepler hangi yönde yanıtlanmıştır?

Adana E Tipi Hapishanesi’nden tahliye olan çocuklarında ifade ettiği şiddet olaylarına ilişkin bir araştırma yapılmakta mıdır ya da yapılacak mıdır?

Adalet Bakanlığı’nın, hapishanelerdeki çocuk mahpusların intihar girişiminde bulunmasını önlemek için bir planı bulunmakta mıdır?”

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