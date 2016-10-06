CHP ASELSAN İÇİN MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEDİ

CHP, ASELSAN çalışanlarının şüpheli ölümlerinin 15 Temmuz’dan sonra yaşanan gelişmelerin ardından yeniden araştırılması ve kamuoyunun şüphelerinin giderilmesi gerekçesiyle Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinde, ASELSAN’ın ülke gündemine, sadece ürettiği “yerli savunma sanayi ekipmanları” ile değil, şüpheli ölümler ile de geldiği belirtildi.

Hayatını kaybeden mühendislerin ailelerinin ve kamuoyunun şüphelerinin giderilmesi amacıyla Meclis’te araştırma komisyonu kurulması gerektiği kaydedilen önergede şu ifadeler yer aldı:

“OHAL ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında FETÖ ile irtibatlı olduğu düşünülen kişiler görevden uzaklaştırılmış ve ihraç edilmiştir. Kritik kurumlarda olan ve devletin mahrem bilgilerine erişebilen kimseler arasından da görevden alınanlar olmuştur. Gün geçtikçe ortaya çıkan bilgiler ve görevden alınan kişiler durumun vahametini daha da gözler önüne sermektedir. ASELSAN mühendislerinin şüpheli ölümleri bu olaylardan sonra yeniden araştırılmalıdır. Bu mühendislerin ölümüyle ilgili soruşturma ve kovuşturmaları yürüten savcı ve hakimlerin bugün görevde olup olmadıkları incelenmelidir. Ayrıca Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporlar ve otopsi tutanakları da yeniden incelenmelidir. Bu kişilerin ölümlerinin üzerindeki şaibe FETÖ’nün darbe girişimin ardından yeniden değerlendirilmeli ve gerçekler kamuoyu ile paylaşılmalıdır.”

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