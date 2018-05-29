Türkiye’nin başkenti Ankara Ankara’nın başkenti Altındağ

Cumhuriyet Halk Partisi Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman “Altındağ ilçesinin içini hem sosyal hem de ekonomik olarak boşaltıyorlar. Ankara’da 13, Altındağ da ise 8 tane hastaneyi kaldırıyorlar” diyerek şehir hastanelerine karşı çıktı.

“Türkiye’nin başkenti Ankara, Ankara’nın başkenti Altındağ’dır. Kurucu meclis burada, bütün Cumhuriyet tarihi burada, Altındağ bu yapılanları hak etmiyor” diyerek söze başlayan Cumhuriyet Halk Partisi Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman ile Altındağ hakkında konuştuk.

Akman şehir hastanelerinin açılmasıyla Altındağ’ın büyük kayıplara uğrayacağını söyleyerek Altındağ ilçesinin içini hem sosyal hem de ekonomik olarak yıllardır boşattıklarını iddia etti.

Altındağ Bölgesindeki hastanelerin kaldırılmasına şiddetle karşı çıkan Akman konu ile ilgili hassasiyetini şu şekilde anlattı;

“Altındağ ilçesinin içini hem sosyal hem o ekonomik olarak yıllardır boşaltıyorlar. Ankara’da 13 Altındağ da 8 tane hastaneyi kaldırıyorlar. Biz bununla ilgili hastaneler esnafı ile çalışma yaptık. Esnafın ciddi bir endişesi var. Eczacılar, taksi durakları, oradaki dolmuş durakları ve pansiyonlar çok büyük bir sıkıntı içindeler. Dilimiz döndüğünce de çalışmalarımızı onlara anlattık. Bölgedeki esnaf bu sorunun sonlarını hazırlayacağını ve ne yapacaklarını bilmediklerini söylüyor.”

Altındağ bu yapılanları hak etmiyor

Akman; “Taksiciler esnaf odası başkanlığına gittim o bile konunun ne olduğunu bilmiyor. ‘Biz ne yapacağız’ diye bize soruyor. Biz şehir hastanelerine karşı değiliz. Günlük 20 bin hasta taahhüdü var. 19 bin 800 hasta hastaneye giderse geri kalan hastaların parasını devlet cebinden verecek” diyerek sözlerine şöyle devam etti.

“Devasa bloklar yapılmış. Hastalar A blokta kan verse C blokta doktor arayacak. Hastalar oralarda mağdur olacak. Altındağ ilçesini iyice küçülttüler hastanelerde ilçe den gittiği zaman hem sosyal hem ekonomik olarak bir çöküntü yaşayacağız. Türkiye’nin başkenti Ankara Ankara’nın başkenti Altındağ’dır. Kurucu meclis burada, bütün Cumhuriyet tarihi buradadır. Altındağ bu yapılanları hak etmiyor. Bununla ilgili de ciddi bir kampanya başlattım belki seçim çalışması olsa bu kadar etkili olmazdı. Burada AK Parti’ye oy veren vatandaşımızda rahatsız. Cumhuriyet Halk Partisi ne oy veren vatandaşımız da bu konuyla ilgili bütün vatandaşlarımızın ortak bir rahatsızlığı var.”

Doğum hastanesi kaldırılırsa evde doğumlar artar

Akman şunları söyledi: “Biz bu çalışmaları yapınca Altındağ AKP ilçe Başkanlığı karşı bir çalışma başlattı diyor ki; ‘Bu çalışmada biz hastanelerin kapanmaması yönünde görüş bildiriyoruz ama diğer iki hastanede yapılsın’ dediler. Şimdi siz yapılan hastanelere doktor ve hemşire koymazsan o kadar yatırım boşa gidecek. Dışkapı SSK Hastanesinde 15 trilyon yatırım yapmışsın şimdi hastaneyi kapatıyorsunuz.

Zekayi Tahir Burak Doğum Hastanesi de tüm Türkiye’nin yükünü çeken bir hastane 1950’lerden beri orada olan tarihi bir hastane. Şimdi sen o hastaneyi kaldırınca bölgedeki insanlar ne yapacak. Numune Hastanesi memleketin ortasında diyebileceğimiz bir yerde. Acil servis bakımından en yoğun olan hastane ki bir yerde bir kaza olsa ilk buraya getiriyorlar. Bu hastaneyi buradan kaldırınca acil servis durumu ne olacak.

Bir de bu hastanelerimizin şöyle bir özelliği var. Buradaki gariban vatandaşlarımızın dibinde olan yani Altındağ da ki hastaneleri siz kaldırıp taşıdığınız da buradaki vatandaşlarımız hastanelere nasıl ulaşacak.

Buradaki doğum hastanesini sen kaldırırsan buradaki yoksul hastalar diğer hastanelere gidip muayene olamazlar. Evde doğumlar çoğalır ve böylece anne ve çocuk hasta ölümleri artar. Çünkü dar gelirli aileler eşlerini taksiye bindirip hastaneye götüremez. En azından bu yüzden bu hastanelerin burada kalması gerekiyor.”

Biz Altındağ daki hastanelerin kapanmasını istemiyoruz Akman; “İnşallah 24 Haziran’da Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa ilk konuşacağım ilk söyleyeceğin iş bu hastaların burada kalma isteği olacak. AK Parti’nin yöneticileri biz bu çalışmaları yaptığımızda bize bunları sadece Tayyip Erdoğan karşıtlığından dolayı yaptığımız söylüyorlar” dedi.

Ankara Kalesi’ni tekrardan korumaya almamız gerekiyor

Akman; “24 Haziran’da iktidara geldiğimizde merkezi bir yasa ile Ankara Kalesi’ni tekrardan korumaya alıp tekrar bir çalışma ile yapmamız gerekiyor. Olmadı Büyükşehir’i alacağımıza inanıyoruz merkez merkezi hükümet üzerinden çözemezsek 2019 yılında yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni alarak bu işe çözüm bulmayı düşünüyoruz. Bizim iktidarımızda bizim belediyemiz de Ankara Kalesi göremediği ilgiyi alakayı görecektir. Ankara Kalesi Altındağ’ın turizmin merkezi olacak. Bu durumda Altındağ’ın gelirinin artması demektir.

Peki diyeceksiniz ki sizler bunlar için ne yapıyorsunuz? İnanın bizler çok çalışıyoruz üçüncü dönem ilçe başkanlığı yapıyorum. Üç dönemde çok güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz. Altındağ zor bir bölgeydi boşaltılmış bir bölgeydi. Cumhuriyet Halk Partisini de Altındağ da belli bir noktaya getirdik. Biz Altındağ’ı daha güzel işler yapacağız. Bu işleri emeği daha çok saygı duyarak hakkını vererek yapacağız” diyerek kendi çözüm önerilerini sundu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar bir ekol oldu

Akman; “Belediyecilik üzerinden bakarsak şuan Ankara’da iki tane belediyemiz var. İkisinde çalışmaları ortada ikisini de örnek çalışmaları var. Biz 2019 seçimlerinde Altındağ ilçesini de aldığımızda aynı çalışmalar aynı özveriyle burada da yapılacak. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar bir ekol oldu. Önceleri Yenimahalle dendiğinde akla Ragıp Tüzün gelirdi. Şuan akla ilk gelen Fethi Yaşar olur bunu çok önemsiyorum. Fethi Başkan çok güzel işler yaptı. Benim gönlümdeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Genel Başkanınız bana sorsa Ben Fethi Bey’i aday olarak gösterirdim. Bunu da hiç düşünmeden söylüyorum” diyerek CHP’li belediyelerin icraatlarını örnek olarak gösterdi.

Bizim de Altın Kart çalışmamız olacak

Akman; “Yenimahalle’de çok güzel işler yaptı. Halka dokundu esnafa dokundu belediye belediyeciliğin ne olduğunu bütün Ankara’ya gösterdi. Belediyeciliğin sadece ceza kesen bir belediye değil onlar anlayan onlarla beraber çalışan bir birey olduğunu gösterdi. Şentepe Yenimahalle’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin zorlandığı bir bölgedir. Fethi Bey orada insanların gönüllerini kazanarak bunu başardı. Genel seçimde sıkıntıya düşsek de yerel seçimlerde oradan çok rahatlıkla oy alıyoruz. Bu da yapılan güzel işlerin karşılığı oluyor” dedi.

Akman; “ Alper Başkanı da takip ediyorum. Yaptığı büyük yatırımlar olsun güzel başarılar eskiden bizlere şikâyet geliyordu. Şimdi ‘helal olsun Cumhuriyet Halk Partisi’nde genç bir başkanı var hiçbir sorunumuz yok orada güzel işler yaptı’ diyerek dönüşler geliyor. Her iki belediye başkanımızı da tebrik ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nde aslında bütün belediyeleri bu şekilde çalışıyor. Güzel dönüş bizleri gururlandırıyor.

Bizlerde alan çalışmalarında Çankaya ve Yenimahalle belediyelerinin çalışmalarını örnek olarak gösteriyoruz. Onların modellerini bizde burada uygulayacağız. Mesela Yenimahalle’de Yeni Kart var Çankaya’da Çankaya kartı var. Biz’de Altındağ’da göreve gelirsek bizim de Altın Kart çalışmamız olacak. Biz bu kartı evin hanımına vererek içine ayda 400 TL para yatıracağız. Esnaf anlaşması yaparak biz vatandaşlarımıza destek vereceğiz. Hem bölgenin esnafı kazanacak hem de ihtiyaç sahibi insanlar niye ihtiyaçları varsa alacaklar” diyerek hedeflerinden bahsetti.

Cumhuriyet Halk Partisi Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman sonsöz olarak şunları söyledi; “Bu 24 Haziran seçim kampanyası olmasaydı Mayıs ayında Altındağ belediye başkan adayımız açıklayıp çalışmalarımıza başlayacaktık. Erken seçim biz zaten 24 Haziranda seçimleri kazanacağımızda yerel seçimleri kazanmamız daha kolay olacak.”

Sandığa katılımı mümkün olduğu kadar fazla sağlamamız lazım

Seçim güvenliği için çok ciddi önlemler aldık

CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman ile söyleşimizin ikinci kısmında önümüzdeki seçimleri konuştuk. Akman; “Son yıllardaki seçimlerde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ciddi bir özverisi var. 16 Nisan Referandumundan bu yana bütün ülkeyi birleştirdi” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman ile yaptığımız söyleşinin bu kısmında 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimlerini CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi, son yıllarda ülke gündemi haline gelen seçim güvenliği ve yapılan çalışmaları konuştuk.

Cumhuriyet Halk Partisi Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman ile yaptığımız söyleşi şu şekilde;

Soru; Siz Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi Altındağ’ın sokaklarında kahvelerinde nasıl anlatıyorsunuz

Akman; Bizler somut gerçeklere bakıyoruz. Kimse insanları medya ile baskı altına alarak haberler yaparak ikna edemez. Vatandaş sabah kalktığı zaman dolabına açtığında peynir zeytini tere yağ var mı şu anda ona bakıyor. Ya da öğrenci olan oğluna çocuğuna harçlık verebiliyor mu veremiyor mu ona bakıyor. Sıkıntı şuradan kaynaklanıyor ki vatandaşlarımızın birçoğu çocuğuna ne haçlık verebiliyor ne de buzdolabını doldurabiliriz.

Muharrem İnce gerçekten sadece Cumhuriyet Halk Partisi tabanında değil tüm toplumda bir hareketlilik yarattı. Toplum artık şunu söylüyor bu dönem bir şeyler değişecek ve bunu artık inandım. Bu da Muharrem İnce’nin sayesinde oldu. Adaylığıyla ve oluşturduğu anlayışla bütün kamuoyunda böyle bir umut doğdu. Muharrem İnce’nin kahvede oturan Mehmet amcayla arasında hiçbir fark yok. O yüzden halk Muharrem İnce’yi benimsedi. Kendisinden gördü şu anda anketlerde tırmanan bir trendi var.

Söylendiği gibi hepimiz garibanız zaten. Bu dönem gençler yani yeni seçmen oy kullanacak onların sayısı da çok ciddi derecede. Ben Muharrem Bey’in toplumun nezdinde oturduğunu hissediyorum. Sokakta da bunu görüyorum tabi ülkemiz zor şartlarda olması da hükümete karşı 16 yıllık bir birikim var.

Bunun toplumda farkında bunu AKP’lisi de diyor ki CHP’lisi de artık bu hükümetin bir kulağa çekilmesi lazım deniyor. Bu sebeplerden dolayı Muharrem İnce de ciddi bir yükseliş görüyorum. Bunlardan dolayı da Cumhurbaşkanının Muharrem İnce olacağını kesin olarak görüyorum. Tabi ki biz kesindir deyip de işi salmıyoruz sandıklara sahip çıkacağız. Alanlarda daha çok çıkacağız kendimizi anlatacağız biz bu seçimi ilk turda bitirme imkânına sahibiz.

Soru; Seçim güvenliği hakkında neler söylersiniz ?

Akman; Seçim güvenliği hakkında genel merkezimizde biz de çok ciddi önlemler altında ilçe olarak 7 Haziran 1 Kasım ve referandum seçimlerinde sandık güvenliği ile alakalı üstün bir başarı elde ettik. Bununla ilgili özel çalışmalar yaptığı bir örnekle açıklayayım 1961’de çıkan bir yasa vardı. Bu yasa derki siyasi partiler sandık başkanı kurasına girebilir diye bugüne kadar bunu bizim partiden örgütlerin hiçbiri bugüne kadar uygulanmamış biz bunu referandumda uyguladık.

Altındağ da örnek veriyorum 750 tane sandık varsa biz 750 tane sandık başkanı belirleyip kuraya girecek referandumda kura sonucunda 220 tane sandık başkanı Cumhuriyet Halk Partisi’nden çıkmış bulundu. 180 tane de AKP’Lİ çıktı. Biz o 180 sandığa da bir önlem aldık hiçbir ıslak imzalı tutanağımız eksik olmadı. Hepsini aldım o dönemde biliyorsunuz YSK’nın almış olduğu karar ile mühürsüz oyların geçerli sayıldı. Sonra biz oraya avukatlarımıza müdahale ederken bu karar çıkınca bunların hepsi havada kaldı.

Yine aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Seçim yokken sandıklar ile ilgili ilçe yönetimlerindeki arkadaşlarımızla burada hepsini toplayarak toplantı yaptık. Bu toplantı sonunda da herkese Mahallesi’nde seçmen profilinizi ve daha önce sandıkta görev yapmış herkesin listesini verdim.

Arkadaşlar çalışmalarını yaptılar bizim sandık başındaki arkadaşlarımız seçime hazır şu an YSK’dan onay bekliyoruz. 12 Mayıs’ta seçmen kütüklerinin son günüydü o bitti. Şimdi seçmen sayısı gelecek sandık sayısı gelecek biz de ona göre yerleştirme yapacağız. Aynı zamanda Müşahitlerimiz hazır avukatlarımız hazır yedek üyelerimiz hazır. Altındağ da sıfır sorun ile sandık güvenliğini sağlıyoruz. Bununla ilgili zaten daha önce yapılan testler hep Altındağ ilçe birinci olmuştur.

Biz bu konuda en başarılı ilçe olarak Ankara’da Türkiye’de Altındağ ilçeyi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Seçim bu şekilde kazanılıyor. Ama YSK ile de mutlaka genel merkezimizin bir düşüncesi bir yaptırımı vardır. Kesinlikle bir oyumuz bile vatandaşın sandığa yansıyan iradesini boşa çıkartmayacağız.

Bu sadece bize oy veren vatandaşlarımız için geçerli değil kime oy verirse versin vatandaş vatandaşımızın iradesini koruyacağız. Vatandaşımızın hakkını ve hukukunu yedirmeyeceğiz bunlar belli oyunlara girebilirler çünkü seçimi kaybetme korkusu sarmış. Bunu hissediyoruz bu durumda da Genel Başkanımız olsun cumhurbaşkanı adayımız olsun gideriz YSK’nın önünde gerekirse nöbet tutarız. Adalet diyorsak vatandaşımızın bir oyunu bile heba ettirmemiz lazım.

O yüzden ciddi bir çalışmamız var. Önemli olan bütün taşralarda ve kırsal bölgelerde herkesin sandığa verdiği oya sahip çıkması lazım. Yurttaşlarımıza şunu söylüyorum oyuna sahip çık oyuna sahip çıkmak şudur; Sabah gittin oyunu kullandım ve ardından televizyonda sonucuna bakmak değildir. Oyunu kullandın sandığa git orayı gözlemle takip et oradaki oyun senin oyun senin kaderin senin geleceğin oradaki olaya sahip çık. Saat 4’ten 5’den sonra sandıklar açılırken git müşahit ol. Bu söylediklerimiz daha önceki seçimlerde kazandığımız gördüğümüz tecrübelerimizden kaynaklanıyor. Elektrik kesilebilir biz bütün arkadaşlarımıza talimat verdik. Hepsine el feneri verdik elektrik kesildiğinde gerekirse sağında otur onu koru bırakma sandığı dedik.

750 sandığımız varsa 750 tane de sandık görevlimiz olacak 750 tane Müşahit imiz olacak aynı zamanda o sandık bölgesinde bizim kaç tane vatandaşımız varsa o çıkarlarımızla o sandıkları yönlendirecek. Okullarda alan kat sorunlarımızı dörder beşer her yere yerleştirecek. Çünkü bu seçimler geleceğimiz için çok önemli bizim üstümüze düşen oyumuzu kollamak korumak ve ona sahip çıkmaktır.

Soru; Marjinal sol diye tabir edilen kesimden nasıl oy almayı düşünüyorsunuz?

Akman; Yeni sistem şöyle bir sistem yüzde 51 ile cumhurbaşkanı seçiliyor. Şu anda Türkiye’de ikinci parti Cumhuriyet halk Partisi 90 yıllık bir parti. Bilgi birikimi donatımlığı her şeyin üstünde bir de gerçek var. Yüzde 51 diye ve de karşısında Erdoğan gibi bir rakip var. 16 yıldır neler yaptığını herkes iyi kötü görüyor. Bu marjinal sol diye bahsedilen arkadaşlara söylemek istediğimiz şu; Eğer Tayyip Erdoğan iyiyse Oy vermeyin seçimin ilk turu ve ikinci turu var. Ondan sonrası yok ikinci turda iki adayla yarışacak birisinde Muharrem İnce olacak birisinde Tayyip Erdoğan olacak.

Seçimin ikinci turda oy vermekten çekinen marjinal sol diye tabir ettiğimiz kesimden vatandaşlarımız hangi vicdan gider Tayyip Erdoğan oy verir. Arkadaşlar seçime giderek şunları hesabını sorsunlar. Gezide öldürülen çocukların hesabını sorsunlar. Soma’da maden altında kalan maden emekçilerinin hesabını sorsunlar.

Soru; CHP Altındağ İlçe Başkanı olarak Sonsöz ne söylersiniz?

Akman; Son yıllardaki seçimlerde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ciddi bir özverisi var. 16 Nisan Referandumundan bu yana bütün ülkeyi birleştirdi. En üstteki sağcıyla en üstteki solcuları bir araya getirdi. En uçtaki Kürtlere en uçtaki Türk’ü bir araya getirdi. En uçtaki Aleviyle en uçtaki Sünni’yi bir araya getirdi. Bunun gibi daha çok örnek sayabilirim. Bence Nobel barış ödülüne Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmesi lazım. İyi bir devlet adamı profili çizerek siyasi tartışmasından uzak sadece memleket diye yola çıkarak herkesi bir araya getirdi. Bu durumu da Saadet Partisi’nin Genel Başkanı da söylüyor. İYİ Parti’nin Genel Başkanı da söylüyor.

Tarih Kemal Kılıçdaroğlu ismini altın harflerle yazacağını düşünüyorum. Çok ciddi bir iş yaptı şu anda barajı sıfırladı kendince önlemler alarak İYİ Parti’yi seçime soktu. 15 milletvekili jesti ile seçime girmesini sağladı. Herkes için adalet diyerek 25 günde İstanbul’a kadar yürüdü Türkiye yurttaş olarak kendisine minnettar olduğumu belirtmek istiyorum.

Sandığa katılımı mümkün olduğu kadar fazla sağlamamız lazım. Katılımın yüzde 90’lara 95’lere ulaşması lazım sandığa katılım çok oldukça AKP’nin oranının düştüğü gözlemleniyor. Ben bütün yurttaş ve vatandaşlarımızdan kim oy verirse versin ama mutlaka ve mutlaka sandığa gitmelerini istiyorum.

Sandığa giderek vatandaşlık görevlerini yapmalarını istiyorum. Şu anda görülüyor ki 1 Kasım seçimlerinde bizim yapmak istediklerimizin birçoğunu alarak kendi projeleriymiş gibi gösteriyorlar. Ama biz şundan dolayı memnunuz vatandaşa yansıdığı için memnunuz. İktidara gelmeden bile asgari ücretle zam veren emekliye ikramiye veren Ankara’ya gece otobüslerini veren bir partiyiz.