CHP alevi tweetini atan akademisyeni meclise taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Alevi vatandaşlara yönelik sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan akademisyen Abdulkadir Şen’i Meclis’e taşıdı. Adıgüzel, “Şahıs 13.12.2016 tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, ‘İllegal mezhepçi Sol ve canlı yayında savcı katleden örgütleri destekleyen, Sol, Birgün, Diken gibi hesaplar…’ ifadesini kullanarak, söz konusu gazeteleri terörle ilişkilendirerek açıkça hedef göstermiştir” dedi.

CHP’li vekil, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, Abdülkadir Şen’in sosyal medya hesabı üzerinden, “Cemevi, Ali, insana saygı, Madımak, hoşgörü diyen ne kadar namussuz mezhepçi varsa Halep’te katillerle beraber. Lanetliler topluluğu…”, “Ey Halep’te çocukları, kadınları, sivilleri korkakça bombalayan rejimi savunan mezhepçiler: Sizi bu coğrafyada yeni Malazgirtler bekliyor” açıklamaları yaptığını hatırlattı.

Şen’in daha önce de Aleviler hakkında benzer açıklamalar yaptığı iddialarının doğru olup olmadığını soran Adıgüzel, “Üniversite bünyesinde bu tür ayrımcı tutum ve davranışların önüne geçmek için ne gibi tedbirler alınmıştır?” dedi.

Adıgüzel, Şen’in sosyal medya üzerinden tvitine açıklık getirmesine de değinerek “Şahıs 13.12.2016 tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, ‘İllegal mezhepçi Sol ve canlı yayında savcı katleden örgütleri destekleyen, Sol, Birgün, Diken gibi hesaplar…’ ifadesini kullanarak, söz konusu gazeteleri terörle ilişkilendirerek açıkça hedef göstermiştir” dedi.

Vekil Abdülkadir Şen hakkında bir işlem yapılıp yapılmayacaığını sordu.

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