CHP alan çalışması başlattı, vekiller alanlara iniyor

CHP, alan çalışması başlattı. Milletvekilleri ve Parti Meclisi üyeleri sorumlu oldukları illerde alan çalışması yapacak. Alan çalışmasında örgütün nabzı tutulacak.

Muhtar, sivil toplum örgütleri ve medya temsilcileriyle bir araya gelinecek. Vekiller ve PM üyeleri alan çalışmasında vatandaşın sorunlarını dinleyerek rapor halinde Genel Merkez’e sunacak.

VEKİLLER ALAN ÇALIŞMASI YAPACAK, ÖRGÜTÜN VE HALKIN NABZINI TUTACAK-

CHP, milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyelerinin katıldığı alan çalışması başlattı.

Alan çalışmasına ilişkin milletvekillerine gönderilen yazıda; partinin etkili, sistemli ve örgütlerle sürekli temas halinde çalışmalar sürdürmesi kapsamında, milletvekilleri ve il örgütlerinin katılımı ile alan çalışması yapılmasının planladığı belirtildi.

Çalışmaya göre çalışma grubunda yer alan milletvekilleri sorumlu bulundukları illerde, il başkanları ile koordineli olarak belirlenecek tarihlerde örgütsel çalışmalarda bulunacak.

Alan çalışması üç günlük programı kapsayacak. Toplantılara katılacak olan muhtar, medya temsilcileri ve STK’lar il ve ilçe başkanları tarafından tespit edilerek davet edilecek.

-HER İLE İLİŞKİN RAPOR HAZIRLANACAK-

Alan çalışmasına katılan heyetler çalışmalarına ilişkin rapor hazırlayarak örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına iletecek.

Heyette bulunan milletvekilleri çalışma yaptıkları ilin sorunlarını parlamentoya taşıyacak.

Heyetler her ile ilişkin rapor hazırlayacak. Hem örgütün nabzı tutulacak hem de illerin sorunları masaya yatırılacak ve vatandaşın istekleri ve şikayetleri de not edilecek. Bir anlamda tüm illere ilişkin kamuoyu araştırması yapılmış olacak.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...