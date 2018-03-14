Cumhuriyet Halk Partisi İl ve İlçe örgütleri Güvenpark saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı andı. CHP Ankara il örgütleri patlama saatinde Güvenpark’ta yerini aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl ve İlçe örgütleri Güvenpark patlamasını unutmadı.

Bilindiği gibi13 Mart 2016’da saat 18.45’te Güvenpark, Kızılay, Ankara’da otobüs duraklarına yakın bir mesafede gerçekleşen, 2’si saldırgan olmak üzere toplam 38 kişinin hayatını kaybettiği ve 19’u ağır 125 kişinin de yaralandığı bombalı araba saldırısımeydana gelmişti.

CHP Ankara İl ve İlçe örgütleri kadın kolları, gençlik kolları, Ankara İl Başkanı partililer, Halkevleri ve halkın katılımı ile CHP Ankara İl Başkanlığı binasından Güvenpark’ta patlamanın olduğu yere yürüdüler.

CHP’den karanfilli anma

Hain terör saldırısının olduğu noktaya karanfiller bırakılarak önce saygı duruşunda bulunuldu. CHP Ankara İl başkanı Adnan Keskin ve Halkevleri Başkanı Dilşat Aklaş yaptıkları konuşmalarda nereden ve nasıl gelirse gelsin her türden terörü lanetlediler, yitirdikleri canları unutmayacaklarını vurguladılar.

Adnan Keskin Ankara Gar ve Güven parkta terörü lanetleyen ve can verenlerin anısına yaşatacak birer anıt yapmak için Ankara Büyükşehir Belediyesine başvurduklarını şu ana kadar bir cevap alamadıklarını dile getirdi. Olay yerine karanfillerin konulmasını takiben anma programı sona erdi.