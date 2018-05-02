Özgür Özel; “işçinin alnının terinin rengi yoktur”

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları Anadolu Meydanı oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel gazetemize yaptığı açıklamada; işçinin alnının terinin rengi yoktur. Bütün işçileri bütün emekçilerin 1 Mayısını kutluyoruz” dedi.

İşçi Bayramı olarak bilinen 1 Mayıs’ta bütün yurtta alanlar işçi ve emekçilerle doldu taştı. Ankara’da kutlamaların adresi eski adı ile Tandoğan Meydanı olan Anadolu Meydanı oldu. Alana işçi ve emekçilerin yanı sıra sendika temsilcileri, meslek örgütleri, hemşeri dernekleri ve siyasi partilerde katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi 10 dan fazla vekili ile törenlere katılırken birçok vatandaş da işçi bayramında emekçileri yalnız bırakmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel gazetemize yaptığı 1 Mayıs açıklamalarında şu düşüncelere yer verdi

“Bu 1 Mayısın OHAL altında kutlanan son 1 Mayıs olacağını ümit ediyoruz. Haziranın 24’ünde olmadı Temmuzun 8’inde bu düzene son vereceğiz. Bu düzene karşı olan herkes bundan kurtulmak için bir gökkuşağı gibi yan yana durması lazım. Tüm renklerin yan yana durması birbirinin işine karışmadan demokrasiden yana barıştan yana özgürlüklerden yana durması son derece önemli” dedi.

Özel; “AKP ve MHP’nin üzerimize getirdiği kara bulutları bu gökkuşağı ile yırtıp atacağız. Arkasından masmavi bir gökyüzünü ve güneşli günler göreceğiz. Tüm emekçilerin 1 Mayısını kutluyoruz” diyerek şu şekilde açıklamalarına devam etti.

“Seçimden sonra örgütlenmenin önündeki engellerin kalktığı alın terinin karşılığını aldığı bir emek ve yaşam mücadelesinin müjdesini Türkiye’ye şimdiden hep birlikte veriyoruz. İki şeyin rengi olmaz birisi bir annenin gözünün yaşının rengi yoktur. İkincisi de işçinin alnının terinin rengi yoktur. Türk’ü ile Kürt’ü ile Alevisi ve Sunnisi ile sağcısı ve solcusu ile bütün işçileri bütün emekçilerin 1 Mayısını kutluyoruz. Hepsinin annelerinin gözlerinin yaşının dineceği alınlarının terin karşılığını alacakları bir yarını hep beraber mücadelesini şimdiden veriyoruz.”

Ankara Anadolu Meydanın da yapılan 1 Mayıs kutlamalarında işçiler vatandaşlar ve siyasi parti temsilcileri coşkulu bir şekilde kutlamalara devam etti. alan dışından itibaren Ankara Valiliğinin ve Emniyetin aldığı güvenlik önlemleri ve özverili çalışması da gözlerden kaçmadı.