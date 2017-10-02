MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis cezasına mahkum olan CHP Milletvekili ve gazeteci Enis Berberoğlu cezaevinde “Siz Yürürken, Ben Yatarken” isimli bir kitap yazdı. Birkaç ay içinde okuyucuyla buluşacak bu kitap.

Yakın geçmişte Doğu Perinçek, Mustafa Balbay, Tuncay Özkan ve Ergun Poyraz da cezaevlerinde yatarken kitaplar yazmışlardı.

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Siyasi nitelikli tutuklamalar, yargılamalar kişisel anlamda büyük dramlara yol açsa da kültür hayatımızın zenginleşmesine katkıda bulunuyor. Acı bir paradoks ama gerçek bu.

Nazım Hikmet’in belki de en güzel şiirleri yattığı dört hapishanede yazdıklarıdır.

Sabahattin Ali’nin Sinop Cezaevi’nde kaleme aldığı “Aldırma gönül aldırma” şiiri edebiyatımızın unutulmazları arasındadır.

Aziz Nesin birçok öyküsünde cezaevinde tanıdığı insanları konu edinmiştir. Pek az bilinen ama bence en güçlü eserlerinden biri olan “Surname” idamı bekleyen bir adamı bize tanıtır.

Kerim Korcan, cezaevi yılları gözlemlerine dayanarak “Tatar Ramazan”, “Linç”, “İdamlıklar” gibi başarılı romanlara imza atmıştır.

Orhan Kemal, sonradan oyunlaştırdığı “72’inci Koğuş” öyküsünde mekan olarak cezaevini seçmiştir. Uzun yıllar cezaevinde kalan Kemal’in öykü ve romanlarında orada tanıdığı insanların izlerini sürmek mümkündür.

Kemal Tahir, “Kelleci Memet” romanında yıllarca yattığı cezaevlerinde tanıdığı insanları ustalıkla okuyucuya anlatmıştır.

Çetin Altan’ın cezaevinde geçen yılları “Büyük Gözaltı” ve “Bir Avuç Gökyüzü” romanlarına malzeme olmuştur.

Can Yücel, cezaevinde kaldığı yıllarda kaleme aldığı şiirleri “Bir Siyasinin Şiirleri” kitabında toplamıştır.

12 Mart döneminde tutuklanan Sevgi Soysal, cezaevi gözlemlerini “Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu” isimli eserinde yazmıştır.

Oral Çalışlar, “Liderler Hapishanesi” kitabında bir askeri darbe döneminde girdiği cezaevinde tanık olduklarını okuyucusuyla paylaşmıştır.

Necip Fazıl Kısakürek, Hasan İzzettin Dinamo, Rıfat Ilgaz, Arif Damar, Ataol Behramoğlu, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Ahmet Arif, A. Kadir, Nevzat Çelik gibi şairler de cezaevlerinde geçen yıllarında birçok parlak şiiri edebiyatımıza kazandırmışlardır.

Bu liste uzar gider…

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Gönül, kimsenin düşüncelerinden dolayı tutuklanıp cezaevlerinde çile doldurmamasını, Avrupalı, Amerikalı yazarlar gibi deniz kenarındaki evlerinde refah içinde yaşarken romanlarını, öykülerini, araştırmalarını, oyunlarını, senaryolarını, şiirlerini yazmalarını istiyor.