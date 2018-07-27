Sıfır ve atık ve geri dönüşüm çalışmalarına verdiği destekle öne çıkan Keçiören Belediyesi, bilinçlendirme çalışmalarına son hızla devam ediyor.

Keçiören’in pilot bölgelerinde başlayan “evden ayrıştırma” yöntemi ile ekonomiye katkı sağlamayı sürdüren Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tek tek evleri gezerek hane halkına pet ve cam şişe, karton, pil, ambalaj, bitkisel atık yağ ve kullanılmayan elektronik aletlerinin çöp olmadığı konusunda bilgi veriyor. Ayrıca bilinçlendirme çalışması kapsamında evlere tek tek broşür ve çöp poşeti dağıtılıyor. Toplanan atıkların evden alındığı uygulamada anonslarla duyurular yapılırken, Ayvalı, Etlik, Aşağı Eğlence ve İncirli Mahallelerinde yaklaşık 135 bin kişiye ulaşıldı. Geri dönüşüme sürekli katkı sağlayarak destek veren vatandaşlar ve site yönetimine de teşekkür belgesi ile çiçek takdim edildi.

Keçiören’in en büyük kurumları arasında olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde de “sıfır atık projesi”ni uygulayan belediye, 400 iç mekan, 2 atık kafes toplama yeri yerleştirerek afişlerle bilgilendirme çalışması yaparken, 100 atık toplama noktası da belirledi.

Atık miktarının azaltılmasında tüm Keçiörenli’lerin sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin önemine değinen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Çevreye duyarlılık sosyal bir sorumluluktur. Çünkü çevre bize miras değil, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir. Daha temiz bir Keçiören için hepimizin yerine getirmesi gereken sorumluluklarımız var. Atıkları kaynağından ayrıştırarak hem çöp miktarını azaltabilir hem de geri dönüşüme katkı sunabiliriz. Kaynakların tasarruflu kullanılması ve ekonominin güçlenmesi noktasında bu bilincin kazanılması gerekiyor. Farkındalık çalışmamızın bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.