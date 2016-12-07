Çevreci kedi Çevki hem eğlendirdi hem de öğretti

Geri dönüşüm ve bilinçlendirme çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Mamak Belediyesi, gelecek nesilleri bilinçlendirmeye devam ediyor.

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyonlarla ilçe sınırları içerisinde dönüşüm çalışması yapan lisanslı firmalar okullarda çeşitli seminer, organizasyon ve sunumlarla Mamaklı minikleri bilinçlendiriyor.

Bu güne kadar binlerce öğrenciye ulaşarak çeşitli bilinçlendirme çalışmaları yapan Mamak Belediyesi bu kez miniklere çevreci kedi Çevki ile konuk oldu. Kıbrısköyü İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen programda Çevki öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Çevki öğrencilere üzerinde geri dönüşümü anlatan bilinçlendirici resim çerçeveleri, sitickerler, çevre görevlisi yaka kartı dağıttı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Toplumun tüm kesimleri özellikle de genç kuşaklar geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmeli.

Mamak’ta her eğitim öğretim yılı içerisinde düzenli olarak okullarda yaptığımız çalışmalarla genç kuşakları bu konuda eğitiyoruz” dedi.

Geri dönüşüm sunumu yapıldı

Programda miniklere kapsamlı bir geri dönüşüm sunumu yapılarak atık malzemelerin geri dönüşümle nasıl yeniden kullanılabileceği anlatıldı. Çocuklar özellikle ambalaj atıkları ekonomiye nasıl kazandıracakları konusunda bilinçlendirildi.

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