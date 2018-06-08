Toprağın kucağında doğan ve toprakla sarılarak büyüyen insan daha sonra çevresini ve giderek daha geni,ş alanları ve dünyayı tanır. Yerel insan evrensel hale gelir,dünya insanı olur. Çevre ve insan , birbirini koruyarak iç içe yaşamak zorundadır.

Bu doğal gerçekten hareket edeb dünay örgütü Birleşmiş Milletler, her konuda olduğu gibi çevre konusunda da duyarlılığı artırmak ve dünyayı yaşanılabilir hale getirmek için” Dünya Çevre Günü” olarak 4 haziran tarihini belirlemiştir.

Çevreyi koruyan kendini korur, çevreye duyarsız olan acısını kendisi çeker ve faturasını kendi öder. Eğitimin temel konusu olan insan ve çevre tarih boyunca hep gündemde kalmıştır.

Doğal afetler ve diğer olumsuzluklar insanları uyarsa da çevreye saygısızlık ve çevreyi yaşamın bir parçası olarak görmeyenler çevre kirliliğine sebeb olmaktalar.

4 Haziran 2018 günü Muğla ve çevresindeki sahil yerleşim yerleri olan ve ülkemiz turzminde en önemli ve öncelikli bir konuma sahip Bodrum, Güllük, Kıyıkışlacık,Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan ve Torba gibi yerlerde çevre temizliği kampanyası başlatıldı.

Güllük Kültür ve Turizm Derneği ile Çevre gönüllüleri platformu iş birliğinde yapılan sahil taramasında Güllük ve çevresinden toplanan atık miktarının 10 tonu geçtiğini dernek başkanı Selçuk Orkun ifae etti.

Sahillerin yalnız Güllük bölgesinden toplanan atıkların 10 ton civarında olması toplumun çevreye karşı duyarsızlığının kanıtı olarak bize fikir verebilir. Bunu bütün Bodum ve çevresinde değerlendirdiğiniz zaman yapılması gerekenler ortaya çıkmakta.

Tüm resmi ve özel görevliler yanında çevre gönüllülerine ve toplum her kesimine, eğitimcilere, yönetiiciler, sorumlu sorumsuz herkese büyük görev düşmekte olduğu gün gibi ortaya çıkmakta.

Dünyada en güzel güneşin doğup battığı, dört mevsimin 8 mevsime çıktığı, havası, suyu,mutfağı, doğası, tarihi ve kültürü ile eeşsiz olan ülkemizin dört yanında, tüm vatandaşlara sorumluluklar düşmektedir.

Bilgiden bilince ulaşmamış ve davranışlarını bilinçli ve sürekli hale getirmeyen toplumların gereksiz, yersiz ve zamansız bir şekilde acılarla karşılaşmaları kaçınılmaz olur. Atalartı yanlışlık yaparsa sorunları evlatları ve torunları çeker.

Çevre, doğa, tarih ve insan bir bütündür, birbirini koruyup geliştirerek yaşamasını bilmelidir.