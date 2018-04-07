Keçiören Belediyesi öncülüğünde yürütülen Türkiye’nin çocuk tabanlı en büyük çevre hareketi Çevre Çiçekleri, Kösrelik Göletinde alan temizliği yaparak herkesi çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Temizlik ve çevre hassasiyeti konusundaki duyarlı çalışmaları ile örnek olan Keçiören Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve fahri çevre müfettişi Çevre Çiçekleri, Kösrelik Göleti çevresindeki çöpleri tek tek temizleyerek çevrenin özenli kullanılması konusunda da mesaj verdi.

Çevreyi korumak herkesin görevi diyen Çevre Çiçekleri, ” Atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüm çalışmaları ile ekonomiye katkı sunulması, atık miktarının azaltılması ve çevrenin gelecek nesillere bırakılan bir miras olduğu bilincinin yaygınlaştırılması” konusunda herkesi daha hassas olmaya davet ettiler. Özellikle yeşil alanların şehrin en önemli doğal zenginliği olduğu vurgusunun da yapıldığı alan temizliğinde; ortak kullanılan alanların temiz bırakılması, yeşilin korunması ve çöplerin mutlaka çöp kutusuna atılması gerektiğinin de altı çizildi. Çevre çiçekleri ile gurur duyduklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da, “Çevreye 7’den 70’e herkesin sahip çıkması gerekiyor. Keçiören’de çocuklarımızın; yaşadığı yere saygı duyan, onu güzelleştiren, koruyan bireyler olması için başlattığımız Çevre Çiçekleri Projesini 9 yıldır uyguluyoruz. İlköğretim çağındaki beşinci sınıf öğrencilerine eğitim veriyoruz ve bu öğrencilerimizi Çevre Müfettişi yapıyoruz. Yaklaşık 100 bin çevre çiçeğimiz fahri müfettiş olarak çevrenin korunması noktasında sorumluluk alıyor ve çevreyi kirleten insanları uyarıyor. Birlikte hareket ettiğimiz zaman çevremizin çok daha güzel olacağına, sokaklarımızın, mahallelerimizin, parklarımızın, bahçelerimizin çiçek açacağına inanıyorum. Çevreye duyarlılık sosyal bir sorumluluktur. Çünkü çevre bize miras değil, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir.” diye konuştu.​