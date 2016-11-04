Ceviz üreticileri Avrupa yolunda

Türkiye’nin ceviz üretiminde önemli yere sahip Kırşehir’in Kaman ilçesindeki üreticiler, Fransa ve Letonya’daki kooperatiflerde incelemelerde bulunarak eğitim kurslarına katılacak

Kırşehir’in Kaman ilçesindeki ceviz üreticilerinin, ceviz ve meyve üretim tesislerinde inceleme yapmak ve çeşitli eğitim kurslarına katılmak üzere, Fransa ve Letonya’ya gideceği bildirildi.

Kaman Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Arif Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Ulusal Ajansının desteğiyle Avrupa ülkelerine inceleme ve eğitim gezisi planladıklarını söyledi.

Lezzeti ve ince kabuğuyla ünlü Kaman cevizinde verim ve kaliteyi artırmayı amaçladıklarını belirten Göçmen, bu çerçevede 10 kişilik bir ekibin Fransa ve Letonya’da incelemelerde bulunacağını ifade etti.

Avrupa’daki ceviz ve meyve üretimini yerinde görerek, buralarda kullanılan teknolojiyi Kaman’a getirmeyi amaçladıklarını anlatan Göçmen, şöyle konuştu:

“Oradaki üretim tekniklerini ve teknolojiyi ülkemize getirip başta Kaman cevizi olmak üzere tüm cevizlere uygulamak istiyoruz. Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansının desteğiyle ceviz ve meyve üretimini geliştirmek ve Avrupa ülkelerinde ceviz tarımının nasıl yapıldığını, hangi ceviz türlerinin daha verimli olduğunu, ağaçların hangi topraklarda yetiştirildiğini, ceviz dikim aralığını ve budama konularını incelemek üzere gezi planladık. Oradaki ceviz kooperatiflerinde inceleme yaparak modern meyveciliğin nasıl yapıldığını yerinde görmek istiyoruz.”

İnceleme sonunda elde edecekleri bilgi ve tecrübeleri Kaman’da uygulamayı hedeflediklerini dile getiren Göçmen, “Kaman’da ve ülkemizde farkındalık yaratmak ve oradaki öğrendiklerimizi ilçemiz ve ülkemizdeki tarımsal faaliyetlere katkı sağlamak amacıyla proje kapsamında Letonya ve Fransa’ya gidiyoruz. 4-14 Kasım arasındaki inceleme gezisinde kurslara da katılarak bilgilerimizi artıracağız.” diye konuştu.

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