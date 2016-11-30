Cevdet Yılmaz Altınköy’de

Ankara’ya bambaşka bir soluk getiren Altınköy Açık Hava Müzesi, siyasilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Altınköy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl milletvekili Cevdet Yılmaz’ı misafir etti. Siyasi gündemine kısa da olsa bir ara vererek, Altınköy Açık Hava Müzesi’ne gelen Cevdet Yılmaz keyifli anlar yaşadı.

Mis gibi köy havasında keyifli anlar

Başkan Tiryaki’nin rehberliğinde Altınköy Açık Hava Müzesi’ni gezen ve müze hakkında bilgiler alan Cevdet Yılmaz, mis gibi köy havasının çok iyi geldiğini söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz ilk olarak, Karadeniz bölgesinin orman köylerinden tek tek sökülerek getirtilen ve müze olarak işlev gören çantı evleri gezdi.

Konakları oldukça dikkatli bir şekilde inceleyen Yılmaz, köy kahvesinde çay keyfi yapmayı da ihmal etmedi.

Altınköy’ün demir atölyesini de ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alan Cevdet Yılmaz, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’yi tebrik ederek, Altınköy’ün Ankara’ya bambaşka bir soluk getirdiğini ifade etti.

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