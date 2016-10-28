Çetinkaya “Cumhuriyet, Türk milliyetçiliğinin kutlu ateşinin eseri”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, aziz Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idarenin, cumhuriyet idaresi olduğu bilinciyle hareket ettiklerini ifade ederek “Türk milleti dün olduğu gibi bugün de işgal ve esarete direnen bir millet olduğunu göstermiştir” dedi.

MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 93. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

MHP Ankara İl Başkanı Çetinkaya’nın mesajı özetle şöyle:

“Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, Türk Milleti, istiklalini ve istikbalini, tarihle yaşıt Türk Milliyetçiliği ateşinin ruhlarımıza doldurduğu kudret ile, emperyalizme karşı tarihin tanık olduğu en kutlu mücadeleyi vererek kazanmıştır.

Bugün 93. yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyetin Türk milliyetçiliğinin bu kutlu ateşinin eseri olduğu asla hafızalardan çıkarılmamalıdır.

Türk milleti, Milli Mücadele yıllarında hiçbir ahval ve şerait içinde işgal ve esarete razı olmayacağını göstermiştir. Haysiyetinden ve egemenliğinden ödün vermeyen aziz milletimiz kanını, canını, sahip olduğu her şeyi feda etmekten çekinmeyeceğini dün olduğu gibi bugün de göstermiştir.

Dağılan, parçalanan ve umudunu kaybeden bir imparatorluğunun küllerinden, Büyük Türkiye Cumhuriyeti’ni yaratan ceddimizle ne kadar öğünsek azdır. Bozkırdan başkente dönüşen Ankara’nın karargahlığında milli irade zaferle taçlanmıştır. Türk milliyetçileri olarak tek mücadelemiz, bize bırakılan bu kutsal mirası yükseltmek ve daha ileriye götürmektir.

Büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 93.yıldönümünü idrak ettiğimiz bu önemli günde, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurucu kahramanlarımızı minnet ve şükranla yadediyor, Türk vatanı uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.”

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