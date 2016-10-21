Çeşme’de yatla 51 Suriyeli kaçak yakalandı

İZMİR’in Çeşme ilçesinden yatla yasa dışı yollardan İtalya’ya gitmeye çalıştıkları belirlenen yabancı uyruklu 51 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yatı kullanan biri Rus diğeri Belarus uyruklu 2 kişi ise gözaltına alındı.

Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün saat 05.00 sıralarında, Çiftlik Mahallesi, Karaabdullah Burnu açıklarında, şüphe üzerine ‘Lara 09’ adlı bir yatı durdurdu. Yatta çok sayıda kaçak olduğu tespit edildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 51 kaçağı, Sahil Güvenlik botuna alan görevliler, yatı ise yedeğine bağlayarak Çeşme İskelesi’ne getirdi.

Yatı kullanan biri Rus, diğeri ise Belarus uyruklu 2 kişi insan kaçakçılığı şüphesi ile gözaltına aldı. Kaçaklar, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından işlemleri için Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı’na sevk edildi. Kaçakları taşıyan ‘Lara 09″ adlı Türk bayraklı yatın, Çeşme Marina’dan 15 Ekim tarihinde çıkış yaptığı belirlendi. Yatın Çeşme Marina’daki kayıtlarını inceleyen Sahil Güvenlik yetkilileri, sahibine ulaşmak için harekete geçti.

El konulup, Çeşme Marina’ya bağlanan yatta yapılan aramada çok sayıda içme suyu ve yiyecek malzemesi bulundu. Yatın yakıt deposunun ve yedek yakıt depolarının da dolu olduğu tespit edildi. Kaçakların ifadelerinden yasa dışı yollardan İtalya’ya gitmeye çalıştıkları belirlendi.

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı’nda kimlik tespit çalışmaları devam eden kaçakların işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi. İnsan kaçakçısı oldukları ileri sürülen yatı kullanan yabancı uyruklu 2 kişinin ise işlemlerinin ardından adliye sevk edilecekleri bildirildi.

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