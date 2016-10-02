Ceren Kaplakarslan ilk başrol filminde beğenildi

1 Ceren Kaplakarslan ilk başrol filminde büyük beğeni topladı… İlk sinema filminde başrol oyuncusu olan Ceren Kaplakarslan filmin çekimlerinin devam ettiği şu günlerde ikinci sinema filminde de başrol teklifi aldı.

2 Ceren Kaplakarslan ilk başrol filminde beğenildiTürk televizyon ve sinema sektörünün en çok kullanılan figürlerinden biri olan “efe” ligi ilk kez tüm yönleri ile beyazperdeye taşıyan “Atçalı Kel Mehmet Efe” filminde başrol oynadı.

3 Özellikle Ege Bölgesi’nde uzun zamandır heyecanla beklenen sinema filminde en çok merak edilen de bölgenin büyük efsanesi “Atçalı Kel Mehmet Efe” yi Gökhan Keser, âşık olduğu ağa kızı Fatma’yı da Ceren Kaplakarslan canlandırıyor.

4 Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen ve TRT ile yapımcı Güler Nalbantoğlu tarafından ortaklaşa çekilen filmin set çalışmaları bütün hızıyla deva ediyor.

5 19. yüzyılın kahraman efesi Atçalı Kel Mehmet Efe’yi beyazperdeye taşıyacak filminin uygulayıcı yapımcılığını Ali Rıza Cankoru yapıyor. Yönetmenliğini Hakan Şahin üstlenirken, filmde önemli isimler rol alıyor.

6 Uluslararası festivallerde ülkemizi temsil edecek olan filmde; Gökhan Keser, Ceren Kaplakarslan, Cemal Hünal, Mehmet Polat, Hasan Yalnızoğlu, Ümit Acar rol alıyorlar.

7 Ceren’e ikinci kez başrol teklifi…Sette ilk kez başrol deneyimini yaşayan genç oyuncu Ceren Kaplakarslan çıkardığı oyun ile yapımcı ve yönetmen başta olmak üzere herkesin beğenisi kazandı.

8 Ceren Kaplakarslan ilk başrol oyununda gösterdiği performans ile şimdiden ikinci başrolü için oldukça ciddi ve önemli isimlerden teklif aldığını söyledi.