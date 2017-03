Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkcell Grubu’nun tüketici finansman şirketi Financell’in 2016 yılında cep telefonu satışlarında toplam 2.9 milyar lira kredi kullandırdığını açıkladı.

Vestel ve Turkcell’in telefon kampanyası “Hızlı ve yerli İşbirliği Vestel Venus 5000” bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıya Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu katıldı.

Toplantıda konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Türkiye’de şu anda her satılan 5 telefonun 1 tanesi yerli. Bizim mağazalarımızda da sattığımız her üç telefona bakarsak, tüm operatörler olarak konuşuyorum. Her yerli 3 telefonun ikisini de Turkcell satıyor” dedi.

Terzioğlu, 2016 yılı 1 Nisan’ında Financell’i hayata geçirdiklerini belirterek, “Bir seneden az bir süre içinde Türkiye’deki toplam tüketici kredilerinin adetsel olarak yüzde 85’ini verdi. Finans sektöründeki toplam kredilerin yüzde 13’ünü verdi; Türkiye’nin en yüksek ödenmiş sermayeli tüketici finansman şirketi oldu ve 2016 senesinde 2.9 milyar liralık kredi kullandırdı” dedi.

Terzioğlu, cep telefonu pazarında yerlilik oranındaki artış önümüzdeki dönemde ne kadar aratacağı şeklindeki soruya, “Yerlilik oranında önümüzdeki 24-26 ay içinde yüzde 50-50 noktasına geleceğimize inanıyorum” dedi.

Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, bir gazetecinin telefonların yurtdışında satılıp satılmayacağı yönündeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

“İhracat konusunda biz Turkcell’in faaliyet gösterdiği diğer ülkelere gerekli numuneleri gönderdik. Oradaki görüşmelerimiz devam ediyor. Ben inanıyorum ki çok kısa bir sürede bu ihracat başlayacak. Henüz çok daha deneme, pilot ihracatlarımız oldu. İhracat kolay değil çünkü dünyada da ciddi bir rekabet var. O yüzden ilk başta operatörlerimizin faaliyet gösterdikleri diğer ülkelere başlayacağımıza eminin. Bir takım ihracatlarımız oldu, yüzler mertebesinde, bin mertebesinde. Bunlar daha çok deneme amaçlı oldu. Ama biz her yaptığımız şeyi global düşünüyoruz. Sadece Türkiye pazarında mobil telefon üretmek gibi bir hedefimiz asla olamaz. O yüzden bizim ihracat hedeflerimiz, çalışmalarımız devam ediyor.”

Turan Erdoğan, “Yüzde 100 yerli telefon ne zaman gelecek?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Yerlilik açısında soruyorsanız dünyada hiçbir ürünü yüzde 100 yerli yapmak diye bir şey mümkün değil. Apple Amerikan telefonu diye düşünüyorsunuz. Apple’ın içindeki bütün komponentlerin yüzde 80’i zaten Amerika’nın dışından geliyor. Burada mühim olan bu tasarımı yerli mi? Tasarımı Türkler yapmış mı, özgün bir tasarım mı? Bu çalışır ve ticari olabilen bir ürüne dönüşüp istihdama da yaratabilir mi? Artık dünyada bu globalleşen dünyada bizim burada oturup cip yapmamızı beklemiyorsunuz. Dünyada zaten 2 tane firma var. Dünyada 1.2 milyar adet cep telefonu üretiliyor. Bunlarda kullanılan toplam çip sayısı üç tane. Bunu üç tane firma yapıyor. Milyonlarda, milyarlarca yapıyor. Burada artık mühim olan unu, şekeri bulup bunu helvayı nasıl yaparsınız yapmak. Böyle bir istihdam yaratan ve ticari olarak başarılı olan bir ürünü nasıl tasarlayıp satabilirsiniz. Bununla da sürdürülebilir bir istihdam yaratabilir misiniz? Bu şekilde bakmak lazım.”

Vestel mühendisleri tarafından Turkcell için özel olarak tasarlanan ve üretilen, Vestel’in giriş segmentindeki Venus5000, 5 inç HD ekran, 4 çekirdekli işlemci, 8 MP arka, 5 MP ön kamera ve 2230mAh bataryası ve uygun fiyatı ile kullanıcıya sunuluyor. Turkcell’lilere özel aylık 28 TL’den başlayan fiyatı ile Venus 5000, Turkcellportföyündeki 5 inç ekran büyüklüğüne sahip en uygun fiyatlı 4.5G uyumlu telefon olma özelliğine sahip. Turkcell’inBiP, fizy, lifebox, TV+, Hesabım ve Akademi gibi popüler servislerinin yüklü olarak geldiği akıllı telefonu alanlar fizy ve TV+ servislerinden de 2 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Vestel akıllı telefon Turkcell bayileri tarafından 799 liraya satışa sunulacak.

