Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak “Liseler arası Gençlig Futbol Turnuvası” final maçına katılarak birinci olan takımın sevincine ortak oldu.

Keçiören Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Keçiören TÜGVA İlçe Temsilciliği’nin ortaklaşa düzenlediği turnuvada 20 takım mücadele etti. Heyecanlı rekabetlere sahne olan turnuvanın Taha Akgül Spor Salonunda oynanan final maçını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Meclis Üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler izledi. Yarı finale kalan liseler Özel Etlik Anlam Lisesi, Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi, Etlik Anadolu Lisesi olurken kupayı kaldıran takım Özel Etlik Anlam Lisesi oldu.

1,5 ay süren turnuva maçları İsmet Aydın Tesislerinde oynanırken öğrenciler de destekleriyle okullarını yalnız bırakmadılar. Yarı finale kalan takımların Çanakkale Gezisi ile ödüllendirildiği turnuvada, finale kalan ilk 2 takım da Belediyeye ait spor tesislerinden 6 ay süreyle ücretsiz yararlanma hakkını elde etti. Birinciye eşofman takımı da hediye edilirken turnuvaya katılan takımlara spor malzemesi yardımı yapıldı. Centilmence bir rekabeti sahaya taşıdıkları için tüm takımları kutlayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Spor heyecanlı bir rekabetin ötesinde dostluktur, birliktir. Çocuklarımızın sporla uğraşmalarını teşvik ediyor, sporun dostluğunu, kardeşliğini, centilmenliğini de sahaya yansıtmalarından memnun oluyoruz. Katılan tüm takımlar gönlümüzün birincisi, hepsini tebrik ediyorum.” dedi.​