Thor by Alkoçlar Exclusive Otel’de düzenlenen Alkoçlar Bodrum Geceleri’nde önceki akşam Cenk Eren sahne aldı.

Şarkıcı gece boyunca yorumladığı şarkılar ile kendisini dinlemeye gelen tatilcilere keyifli saatler yaşattı.Cuma geceleri Thor by Alkoçlar Exclusive Otel’de sahne alan Cenk Eren’i dinlemeye gelenler arasında Jale Öztarhan, Semra Tümay, Bilge Eren, Hülya Aşık ve Sibel Vatandost gibi cemiyet hayatının sevilen isimleri vardı. Semra Tümay 50. Evlilik yıldönümü pastasını Cenk Eren ile beraber üfledi.

Konuklar arasında yer alan bir dönemin ünlü oryantali Tanyeli de misafirlerden gelen yoğun istek üzerine sahneye çıkıp dans etti.