Cengiz Ünder'den olay Şampiyonlar Ligi paylaşımı

Barcelona’yı Şampiyonlar Ligi dışına iten Roma’da forma giyen genç milli futbolcumuz Cengiz Ünder maç sonrasında Instagram’dan fotoğraf paylaşarak ” Geri dönüşlerin hastasıyız! 😂‬ ‪There is a very famous Turkish saying; “We love the comebacks!” demesi takipçileri tarafından büyük beğeni aldı.

Barcelona karşısında ilk maçı 4-1 kaybeden milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in de forma giydiği Roma, rövanş karşılaşmasında müthiş bir geri dönüş örneği sergileyerek Katalanları kupa dışına itmeyi başardı.

Genç futbolcumuzun asist yaptığı karşılaşma sonunda Instagram’dan paylaştığı fotoğraf ve açıklama takipçileri tarafından beğeni rekorları kırdı.