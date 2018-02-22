Milli futbolcu Cengiz Ünder, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez forma giydiği maçta 1 gole imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, evinde İtalyan Roma’yı 2-1 mağlup etti. OSK Metalist Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Facundo Ferreyra ve 71. dakikada Fred kaydetti. Roma’nın tek golü ise 41. dakikada genç yıldız Cengiz Ünder’den geldi.

Son oynanan üç lig maçında 4 gol kaydeden Cengiz Ünder, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez forma giydiği mücadelede de golle buluşarak alkış topladı.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Cengiz, 71. dakikada oyundan alındı.

Bu arada Roma Kulübü, Cengiz’in golünün ardından yaptığı paylaşımda, “Yine o! Cengiz durdurulamıyor” ifadelerini kullandı. Cengiz Ünder’in eski kulübü Medipol Başakşehir de, “Maşallah” yazarak genç oyuncuyu tebrik etti.