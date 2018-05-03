Modacı Zeynep Şahin, yeni kreasyonundan oluşan ‘’Zeynep Şahin Styling & Fashion House’’ açılışını gerçekleştirdi.

Çankaya’da bulunan adresinde yapılan açılışa iş, siyaset ve cemiyet hayatının bir çok tanınmış ismi katılım sağladı. Kokteyl havasında gerçekleşen açılışta birbirinden şık abiye, gelinlik ve kaftan kıyafetleriyle yapılan mini defile oldukça dikkat çekti.

Zeynep Şahin Moda Evi’nin kurucusu Zeynep Şahin açılış ile ilgili yaptığı açıklamada; ‘’Bugün çok heyecanlıyım. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok emek verdik. Geri dönüşlere baktığımızda gelen herkes tasarımlarımızı beğeniyor. Farklı konseptlerde, gelinlerin kendini farklı hissedeceği kaftanlarımız mevcut. El işçiliği yoğun, tek tek elimizde işlediğimiz gelinliklerimiz yoğun ilgi görüyor. İnşallah giyecek gelinlerimize de şans getirirler’’ ifadelerini kullandı.