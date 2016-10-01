Cemil İpekçi Karma Sergisi ile büyüledi

1 CEMİL İPEKÇİ İZMİR’DE MODA RÜZGARI ESTİRDİ: Önceki gün İzmir’in en yeni ve lüks yaşam merkezi Mavi Bahçe’de gerçekleşen defilede yıldız isimler podyuma çıktı.

2 İZMİRLİLER’DEN TAM NOT ALDI: Koreografisini Banu Noyan’ın üstlendiği KARMA defilede ünlü modacının koleksiyonunu Şenay Akay, Ece Gürsel ve Şebnem Schaefer’ın da aralarında bulunduğu 20 yıldız model podyumda tanıttı.

3 RÜYA GİBİ KOLEKSİYON: Cemil İpekçi’nin ‘KARMA’ defilesinin sunuculuğunu ünlü sanatçı Cem Özer yaptı.

4 KARMA’YI GÖRÜCÜYE ÇIKARDI: Son defilesini Amerika’da gerçekleştiren ve uzun bir aradan sonra ilk kez Türkiye’de defile yapan sevilen modacının defilesine Şenay Akay’ın tanıttığı Pembe Gelinlik damga vurdu. Cemil İpekçi’den İzmir’de Karma Koleksiyon defilesi ve Pembe Gelinlik

5 “BEYAZ GELİNLİK MASUMİYET DEĞİL: Beyaz gelinliğin masumiyet ifadesi olmadığını söyleyen ünlü modacı, “1950 ile 1960 dönemlerine baktığınız zaman uçuk mavi, uçuk pembe gelinlikler vardı ve o çok da modaydı. Beyaz gelinlik masumiyet diye görülür ama esasında beyaz gelinlik sonradan çıkmış bir şey yani masumiyeti ifade etmez. Onun için bence gelinliğin rengi, giyenin sevdiği renkte olmalı. Pembe Gelinlik

6 İPEKÇİ’DEN PEMBE GELİNLİK: Mesela ben mor gelinlik de diktim, siyah gelinlik de diktim çünkü bir gelinlik beyaz olmak mecburiyetinde değil. Benim bu sene pembe senem. Pembe umutlar senem ve 1950’leri çok seviyorum onun için de gelinlik pembe” sözleriyle neden pembe gelinlik tercih ettiğini dile getirdi. Cemil İpekçi’den İzmir’de Karma Koleksiyon defilesi

7 ÖZEL OLARAK HAZIRLADIĞI 42 KIYAFET BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ: Defileyi izleyenler arasında İzmir’in iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin yanı sıra Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da yer aldı. Cemil İpekçi’den İzmir’de Karma Koleksiyon defilesi

8 CEMİL İPEKÇİ: İZMİRLİYİM: Uzun bir aradan sonra gerçekleştirdiği defile için neden İzmir’i seçtiğini de açıklayan ünlü modacının “Herkes beni İstanbullu bilir ama aslında İzmir’den Selanik’e göç edip ordan İstanbul’a gelmiş bir ailenin çocuğuyum. Cemil İpekçi’den İzmir’de Karma Koleksiyon defilesi