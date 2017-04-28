Görülüyor ki; her yeni gün. yeni dertler getirecek başımıza…

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri, raporunu hazırladı… Bu da Ankara’nın sert tepkisine neden olacak kesinlikle…

Türkiye’nin geçen yıllarda hazırlanan benzer raporları çok sert şekilde eleştirdiğini ve yok hükmünde sayarak geri gönderdiğini unutmayalım… Bu sene de, aynı yaklaşımı beklemek sürpriz olmayacak…

Çünkü Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü, Hollandalı parlamenter Kati Piri tarafından hazırlanan bu yılki rapor da çok sert eleştiriler içeriyor… Üstelik, sert içeriğinin yanı sıra ilişkilerin devamında yaşanabilecek olası sorunları da gözler önüne seriyor rapor… Son dönemde Avrupa Parlamentosu’nda sıkça dile getirilen “Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması mesajını da gayet net biçimde veriyor ve Avrupa Birliği Komisyonu’na ve üye devletlere, “Anayasa paketinin değiştirilmeden uygulanması halinde, Türkiye ile katılım müzakerelerini askıya alınması” çağrısı yapıyor…

Burada da bitmiyor ne yazık ki… Gümrük Birliği ve Türkiye’ye mali yardımlarla ilgili çok önemli önerilir var raporda… Ankara, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine büyük önem veriyor… Ama Avrupa Parlamentosu bu konuda da Türkiye’yi zorlama hazırlığı içinde… Komisyon’a yönelik olarak yapılan, “Güncellenmiş Gümrük Birliği’ne insan hakları ve temel özgürlüklerle ilgili siyasi kriterler katma” çağrısı da yapılıyor…

…Ve bu da yetmiyor… Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine uymaması durumunda tüm katılım öncesi fonlarının askıya alınması çağrısı yapılıyor… Bu yardımlar; 2017-2020 dönemi için yaklaşık 2,5 milyar Euro seviyesinde…

Diğer Avrupa Birliği kurumlarının ve liderlerinin idam cezası konusunda yaptığı açıklamalara paralel talepler de var raporda… “İdam cezasının yeniden getirilmesinin Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerini ihlal edeceğinin ve Avrupa Birliği müzakerelerinin derhal sona ermesine yol açacağının altını çizeriz.” deniyor…

Rapor, İfade özgürlüğü ihlallerinin ve medya özgürlüğüne yönelik ciddi ihlallerin de güçlü şekilde kınıyor ve 150’den fazla gazetecinin tutuklanmasının endişe kaynağı olduğunu vurguluyor…

“Hâkim ve savcıların güçlü siyasi baskı altında olmayı sürdürmesinden endişe duyulduğunun” belirtildiği raporda, Türkiye’de gerçekleştirilen terör saldırıları en güçlü ifadelerle kınanıyor. 2002’den bu yana Avrupa Birliği’nin terörist listesinde yer alan PKK’nın şiddete dönüşüne yönelik kınama tekrarlanıyor ve Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde yer alan örgütlerin işaret ve sembollerini yasaklayan yasal düzenlemeleri güçlendirmeye davet ediliyor.

Bunlar olurken, bari NATO sorun çıkarmasaydı… Ama Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Türkiye’yi “15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklamalar, gözaltılar ve görevden uzaklaştırmalarla” ilgili olarak uyararak, kendini tutamadı…

AB Savunma Bakanları toplantısı için Malta’nın Valetta şehrinde bulunan Stoltenberg, “Türkiye’nin kendini koruma hakkı ve başarısız olan darbe girişiminin arkasındakileri yargılama hakkı vardır. Ama bu, hukukun üstünlüğüne saygı gösterilerek yapılmalıdır” dedi…

…Ve Türkiye’nin Sincar’da PKK’yı vurmasına gelen tepkileri de unutmamak gerekiyor… ABD’nin tavrı zaten belli de, ‘Rusya’da gelen eleştiriler dikkat çekici…

Ortaya çıkıp “Eyyyyy filanca…” diye başlayan meydan okumaların faydasının olmayacağı bir döneme girdik artık… Akılcı, somut ve sonuç getirici politikalar belirleyip uygulamak gerekiyor…

Ne yazık ki; “Cumhurbaşkanı’nın partisinin başına geçiş tarihini öne almanın” böyle bir getirisi olmayacak..!

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