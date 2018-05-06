Cem Uzan siyasete dönüyor Genç Parti Başkanı oluyor.

Genç Parti 10 Temmuz 2002 tarihinde kuruldu. Erken seçim kararı alınması sonucunda seçimlere katılabilmek için Genç Parti, kendini feshederek Hasan Celal Güzel’in kurucusu olduğu Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile birleşti.

YDP, 23 Ağustos 2002 tarihinde 3. Olağanüstü Kurultayında Genç Parti adını aldı ve parti başkanlığına Cem Uzan seçildi.

Cem Uzan siyasete dönüyor Genç Parti Başkanı oluyor… Genç Partinin Olağanüstü Büyük kongresi yarın (7 Mayıs 2018) Ankara’da Green Park Otel’de saat 14.00’de yapılacak.

Genel Başkan Vekili Ali Özkan tarafından il, ilçe başkanlıkları ile delegelere gönderilen davet mektubuna göre GP Büyük kongresinin gündemi şöyle:

1- Açılış

2- Divan Yönetim Kurulu Seçimi

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

4- Seçim tasnif komisyonuna üye seçimi

5-Genel Başkan Seçimi

6-Oyların sayımı ve sonucun açıklanması

7- Kapanış

Öğrenilen bilgiye göre Cem Uzan Genç Parti Genel Başkanlığına tek aday olarak katılacak.

Genç Parti, kısa süre içerisinde gerçekleştirdiği organizasyon ve tanıtımlarla 3 Kasım 2002 seçimlerinde %7.25 oy aldı.

Partinin iletişim kampanyalarını ve logosunu Ali Taran’ın başında olduğu bir ekip yaptı.

Parti lideri Cem Uzan’a, bir konuşmasında başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği için dava açıldı.

Ancak dava Cem Uzan’ın beraatıyla sonuçlandı. Bunun yanında Cem Uzan’a öfke kontrolü için kitap okuma cezası verildi.

22 Temmuz 2007 seçimlerinde %3.03 oy aldı.Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan Fransa’dan “siyasi sığınma hakkı” aldı.

Genç Parti 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’ne ve 2011 Genel Seçimlerine katılmama kararı almıştır.

HUKUKİ DURUM

Fransa’da yaşayan Cem Uzan’ın bazı mahkumiyet kararları bulunuyor. Ancak 2002 seçimlerinde de Recep Tayyip Erdoğan “siyasi yasaklı” olarak AKP’yi seçimlere sokmuş, o dönem CHP lideri olan Deniz Baykal Anayasa değişikliği ile Erdoğan’ın siyasi yasağını kaldırarak siyaset yapmasına olanak sağlamıştı.

Genç Parti yetkilleri Cem Uzan’a verilen mahkumiyet kararlarının siyasi olduğunu ve FETÖ’cü savcı ve Hakimler tarafından kurulan kumpas sonucunda olduğunu vurguluyorlar.

TMSF tarafından 2004 yılında Uzan grubu bankalarına ve tüm şirketlerine el konularak kayyumlar atanmıştı.