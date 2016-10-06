Çeltik üreticisinin gözü TMO’da

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nejat Gamzeli, çeltik üreticisinin güvence olarak gördüğü Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) maliyetlerini dikkate alarak fiyat açıklamasını beklediklerini ifade ederek, “Bu nedenle ofisin en kısa sürede ve iyi fiyatla piyasaya girerek üreticilerimizi rahatlatmasını bekliyoruz.” dedi.

Gamzeli, merkeze bağlı Karadayı köyünde çeltik hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Gamzeli, üreticilerin yılın 7 ayı çeltiği yetiştirmek için mücadele ettiğini söyledi.

Çiftçilerin emeğinin, alın terinin ve harcadığı paranın karşılığını hasatta alacağına işaret eden Gamzeli, “İyi mahsul olur, ardından iyi fiyat oluşursa çiftçimiz emeğinin karşılığını almış oluyor. Bizim yetkililerden talebimiz, çiftçilerimizin beklentilerinin bir an önce karşılaması. TMO’nun açıklayacağı fiyatla çeltik üreticisini ayakta tutmasını istiyoruz.” diye konuştu.

“Dolu bazı yerlerde verimi düşürdü”

Bazı köylerde çeltik hasadını dolu yağışının olumsuz etkilediğini dile getiren Gamzeli, Kızılırmak ilçesinin 6-7 köyünde bulunan yaklaşık 3 bin dekar çeltik ekili arazide verimin dolu nedeniyle yarı yarıya düştüğünü anlattı.

Ofisin çeltik alım fiyatlarını bir an önce açıklamasını isteyen Gamzeli, “Üreticilerimiz TMO’yu güvence olarak görüyor. Çeltik üreticimiz güvence olarak gördüğü TMO’dan üretici maliyetlerini dikkate alarak fiyat açıklamasını beklemektedir. Bu nedenle ofisin en kısa sürede ve iyi fiyatla piyasaya girerek üreticilerimizi rahatlatmasını bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Gamzeli, çeltikte randımanın çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Uzun taneli çeşitlerde kırıklar fazla olduğu için 60 randıman değil, 55 randıman üzerinden TMO’nun fiyat açıklaması çiftçilerimiz açısından büyük önem arz etmektedir. TMO’dan beklentimiz, ürün çiftçilerimizin elindeyken fiyat açıklamasıdır.

TMO müdahale alım fiyatını geçen yıl olduğu gibi ürün üreticilerimizin elinden çıktığında değil, çiftçimizin elindeyken ilan etmelidir. Ofisin hasat başlar başlamaz piyasalarda belirsizliğe meydan vermeyecek şekilde alımlara başlaması, üreticilerimizin mağdur olmasını engelleyecektir.”

– “Bizi tüccarlara boğdurmayın”

Karadayı köyü muhtarı Arslan Kütük ise köylerinde 4 bin 500 dekar alanda çeltik ekimi yapıldığını söyledi.

Bu yıl verimden memnun olduklarını dile getiren Kütük, dekarda 800 kilogramın üzerinde verim aldıklarını belirtti.

TMO’dan alım fiyatını bir an önce açıklamasını beklediklerini vurgulayan Kütük, “TMO fiyat açıklaması yapmadığı için vatandaş mağdur durumda. En kısa zamanda TMO’nun alım fiyatlarını açıklaması gerekiyor. TMO eğer 20-25 gün sonra fiyat açıklaması yaparsa çeltikleri götürür Kızılırmak’a dökerim. Çeltikte fiyat diye bir şey yok. Bizi tüccarlara boğdurmayın. Geçen yıl köyümüzden 600 bin lira gitti. Bu sene de aynısı yaşanmasın.” diye konuştu

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