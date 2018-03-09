ABD çelik ve alüminyuma gümrük vergileri koydu, yer yerinden oynuyor. Bundan etkilenecek ülkeler arasında Türkiye’de var. Geçen yıl ABD’ye 2,1 milyar dolarlık çelik satmışız. Bu para bize dokunur mu?

Üstelik vatandaşı da yanıltmasın birileri. ABD’nin çelikte ithalat kısıtlamaları bugünün işi değil. Yani “bu adam deli dünyayı birbirine katıyor” demenin anlamı yok. ABD yönetimleri, taa 1960’lı yıllardan itibaren gelmiş geçmiş ne kadar başkanı varsa hepsi bu çeliğin gümrük vergileriyle oynamış, artırmış.

Son dönemlerde; Bush, 2002 yılında yine yüzde 30 yükseltmiş, gelen baskılar üzerine geri çekmiş. Obama 2016 yılında sadece Çin çeliğine karşı yüzde 522 gümrük vergisi koymuş, yine de ABD sanayisinin çelik ithalatını durduramamış.

Şimdi ne oldu? Adam yanına almış ızbandut gibi üç beş tane çelik işçisini, diyor ki “bu ithalat yüzünden benim çelik fabrikalarımın üçte ikisi kapandı, Çinliler, Japonlar dünya alem kazanıyor, ben zarar ediyorum”. Daha da ileri gidiyor, “bu ulusal güvenlik sorunudur”. Nasıl sorunmuş? Düz mantıkla anlatıyor; “eğer gün gelir bu çeliği, alüminyumu bize satmazlarsa, otomobil, uçak dahası silah yapamam”. Hay senin silahın batsın.

KRİZ FIRSATA DÖNÜŞEBİLİR

Peki, biz ne yapalım? Bunlar değil miydi, 1980’lı yılların başında “kaldırın gümrük vergilerini, pazarlarınızı ürünlerimize açın, serbest ticarete geçin, dünya ile entegre olun, paranız yoksa alın size kredi” deyip bizim gibi gelişmekte olan ve yoksul ülkeleri kendilerine bağımlı hale getiren?

Ne güzel; paranız yok, kalkınmak, büyümek, halkınıza refah sunmak istiyorsunuz, bunun için önce onların bankalarından borç para alıyorsunuz, sonra bu borç karşılığında yine onların ürünlerini ithal ediyorsunuz, iç piyasanızda veya diğer ülkelere satamıyorsunuz, yerli üretiminiz de rekabete dayanamayıp iflas ediyor, sıra borcu geri ödemeye gelince de gelsin krizler, çöküşler, IMF sopası. 15 yıldaki 150 milyar doları bulan sadece dış borç faiz ödemeleri bunu özetliyor.

Daha ılımlı anlaşmalarda, örneğin tarımda “benden senden çelik alırım ama sen de şu tütün, şeker üretimini kıs, üretime kota getir, bu ürünleri biraz da benden al ki benim çiftçim de kazansın” pazarlıkları. Bizim tarımın son 40 yıllık seyrine bakın; daha net görülür bu adı serbest ticaret denilen sistem!

Şimdi, ABD serbest ticaret düzenini askıya aldığına göre, bu vergi krizini fırsatlara çevirmeye bakmak lâzım. ABD’ye çelik ihracatı azalırsa, üreticiler iç piyasaya yönelsinler. Bu da yerli üretimde maliyet girdilerinde indirim demektir.

Bunu yumurta örneği ile açıklayalım. Türkiye yumurtada bölge ülkelerini, hatta Avrupa’yı besliyor. Geçmişte en büyük alıcı Irak’tı. Öyle ki Irak’a yumurta ihracatı başladığında fiyatlardaki yükseliş baş döndürürdü, yok satardı. Irak ne zaman Türkiye’den ihracatı durdursa fiyatlar anında düşerdi. Irak’ta son 20 yıldır süren kargaşa olmasıydı yumurta fiyatları bugün altını bile geçerdi.

Eğer çelik ve alüminyum üreticileri üretimi azaltmazlar ve iç piyasaya arzı çoğaltırlarsa ki yoğun talep var örneğin beyaz eşyada ve konutta, bu metallere dayalı üretimde maliyet açısından ciddi fiyat düşüşleri olabilir. Bu enflasyonun gerilemesine bile destek olur.

Dahası, biz de ABD’den dünya kadar ürün alıyoruz. Geçen yılki dış ticaretimiz yüzde 50’den fazla ABD lehine açık vermiş. İşte bir fırsat daha. ABD çıkışlı en azından gıda ve tarımda saçma sapan ürünlere vergi koyarısınız, şu ithalat patlamasını da nispeten kontrol altına alırsınız. Başta ABD’liler olmak üzere hiç kimse de “niye vergi koyuyorsunuz” diyemez artık.

Madem onun işçisi, patronu, sermayesi kazanacak, biz de kendimize çalışalım. O zaman benim köylüm de kalkar, yeniden ekip biçmeye başlar, sanayicim, işçim çelik döker, biz de ham madde yerine imal ürünü satarız, kazanan yine biz oluruz. ABD de çelik çomak oynasın dursun.