IKYB’den yayın yapan Rudaw medya grubu, sağlık kontrolü ve devam eden tedavisi nedeniyle Almanya’da bulunan Irak eski Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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