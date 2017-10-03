Ana Sayfa Dünya Celal Talabani hayatını kaybetti Dünya Celal Talabani hayatını kaybetti Yazar Editör - 3 Ekim 2017 94 0 Facebook'ta Paylaş Twitter'da Tweet'le IKYB’den yayın yapan Rudaw medya grubu, sağlık kontrolü ve devam eden tedavisi nedeniyle Almanya’da bulunan Irak eski Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Rusya Türkiye’ye S400 füzelerinin üretim teknolojilerini vermeyecek ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Tom Price istifa etti Nijerya’da birçok okul terör nedeniyle kapatıldı Depremin Meksika’ya maliyeti 2 milyar dolar ABD Dışişleri’nden Türkiye’ye seyahat uyarısı ABD’den papaz ile ilgili takas açıklaması Mark Zuckerberg’ten Trump’a Facebook üzerinden yanıt Meksika’da rehabilitasyon merkezine silahlı saldırı Sınırları değiştirmeye yönelik hareketlere karşıyız SOSYAL MEDYA3,012BeğenenlerBeğen36TakipçilerTakip Et156TakipçilerTakip Et6,977TakipçilerTakip Et8,199TakipçilerTakip Et9AboneAbone Ol YAZARLARIMIZOrhan Uğuroğlu785 MAKALEAtatürk'ü yok saymakNuri Kayış729 MAKALELas Vegas bize ders olmalı!Mehmet Ali Yula241 MAKALEGerçekler ve hamaset!İsmet Hazardağlı226 MAKALE“Makul vergi” dönemi başlıyorRana Elik178 MAKALESkandalı severizYahya Aksoy168 MAKALEPeynir tarihinde Kars'ın yeriProf. Dr. Yılmaz Kurt126 MAKALEKutsal Topraklarda 22 GünCafer Külahlıoğlu102 MAKALEBilgisayar ve elektronik öğretmeni polisSalim Taşçı90 MAKALEOrtadoğu kazanı kaynarkenSuat Özer61 MAKALECamın süprizlerle dolu dünyası…!Gürcan Dağdaş60 MAKALEYassak hemşerim yassak..!Mehmet Akgün52 MAKALEAnkara Coffee Festival ile kahve kokusu!Safa Tekeli36 MAKALEBir Cumhuriyet çınarı: DTCFAhmet Temürtürkan34 MAKALEEti ustasından isteyinÜnal Özüak30 MAKALENelerden korkarmışız...Sabri Arpaç12 MAKALEFaiz ve ranta sıfır % 0 vergiNilay Uğuroğlu11 MAKALEKüçükkaya çok şaşırdıSelçuk Özdağ3 MAKALE15 Temmuz'dan ders almak