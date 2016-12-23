ÇEDAŞ’tan döviz bozdurana led ampul hediye

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), döviz kurlarındaki artışın enerji maliyetlerine daha az etki etmesi için “Enerji Tasarrufu” Projesini hayata geçirdi.

ÇEDAŞ’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 900 binin üzerinde aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan ÇEDAŞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dövizlerinizi bozdurun” çağrısı üzerine ülke genelinde başlatılan kampanyaya destek olmak için harekete geçti.

Dolar kurundaki artışın enerji maliyetlerine daha az etki etmesi, elektrik tüketicilerinde tasarruf bilinci oluşması amacıyla “Enerjide Tasarruf” Projesini hayata geçiren ÇEDAŞ, dövizlerini bozdurarak ülke ekonomisine destek olan abonelerine çevre ve enerji dostu led ampul dağıttı.

Türkiye’deki dış ticaret açığının büyük bir kısmının enerji ithalatından kaynaklandığını belirten ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, şunları kaydetti:

“ÇEDAŞ olarak dolar bazında gerçekleşen enerji ithalatındaki maliyetleri en aza indirebilmek için dövizlerini bozduran vatandaşlarımıza yönelik bir proje başlattık. Proje kapsamında Türk lirasının değerlenmesi için Cumhurbaşkanımızın çağrısı doğrultusunda dövizlerini bozduran vatandaşlarımıza LED ampul dağıtıyoruz. Bu proje ile temel enerji ihtiyaçlarının başında gelen elektrik enerjisinin vatandaşlarımız tarafından daha bilinçli kullanmasını ve ülke ekonomimize bir nebze de olsa katkı sağlamayı planlıyoruz.”

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