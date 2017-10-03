U 12 Lig’nde Cebeci spor, grubun güçlü takımlarından Y. Mahalle Belediye sporu 2-1 ile geçti…

19 Mayıs bir numaralı sentetik çim sahada U 12 Lig’in iki flaş takımının karşı karşıya geldiği mücadelede Y. Mahalle Bld. Sporu 2-1 yenen Cebeci spor oldu…

Alt yapısın kolej havasına sokarak çalışmaların sürdüren Cebeci spor’un dk. 8 Boran ve dk. 20 Mustafa atarken, Y. Mahalle Bld. Spor’un golünü de 11 dk’de Mustafa kaydetti.

Maça her iki takımda iyi başladı ve ilk 8 dk. Borandan gelmesiyle üstünlüğü yakaladı. (1-0)

Golü yiyen Y. Mah. Bld. Spor 11 dakikada Nevzat ile cevap vermesiyle dengeyi sağladı. (1-1).

Golü yiyen Cebecispor, oyun disiplinini bozmayarak baskısını artırdı ve 20 dk. Mustafa’nın ustaca attığı golle klasını konuşturarak maçı da 2-1 kazanarak 3 puanı kaptı.