Cebecispor Fatih’le güldü

Kollej nitelikli alt yapısıyla çalışmalarını sürdüren Çebecispor, sezonun ilk maçında Fatih’in attığu tek golle güldü. Grubun en güçlü adaylarından olan Demirlibahçespor karşısında muhteşem bir oyun sergileyen mavi-beyazlı ekip, baskılı oynadığı güzel oyunla 24’ ncü dakikada da Fatih’in attığı muteşem gölüyle Demirlibahçespor’u 1-0 yenme başarısı göstererek 3 puanı hanesine yazdırdı.

2’ inci Amatör Küme 5 grupta mücadele veren Cebecispor, sezonun ilk Lig maçında grubun güçlü takımlarından Demirlibahçespor’u 24’ncü dk. Fatih’in attığı muhteşem golüyle 1-0 yendi.

Karşılaşmaya tempolu, heyecanlı ve bol pozisyonlu mücadelede Cebecispor, 24’de günün başarılı adlarından Fatih’in attığı şık golüyle Lig’in ilk maçını kazanmasını bildi. Mavi-Beyazlı ekip, baskılı ve etkili oyunu ile yakaladıkları birçok gol pozisyonlarını da cömertçe harcamasıyla dikkat çekti.

MAVİ-BEYAZLILAR, LİGİN İLK MAÇINDA DEMİRLİBAHÇE’Yİ YENİP 3. PUANI ALARAK MORAL BULDU

Günün başarılı adlarından Fatih, takımı ve kendisi adına ortaya koyduğu maçta tam profesyoneldi.

Sezonun ilk maçına moralle ve istekli başlayan Cebecispor, rakibi Demirlibahçespor karşısında iyi oynadı ve takımının en iyilerinden hiç kuşkusuz Fatih’ti.

19 Mayıs 1 numaralı sentetik çim sahada yapılan zorlu mücadelede tek golle gülen Cebecispor çalıştırıcısı Cengiz Paça şöyle konuştu: Rakibimiz yabana atılır gibi değildi. Çok gol pozisyonları yakaladık, rakibimizin savunmasını geçmekte zorlansak ta 24 dakikada sağ kanattan geliştirdiğimiz ve rakibimizin geçilmesi zor ve kalabalık savunmasına rağmen zor pozisyonda Fatih’in attığı nefis golle 1-0 öne geçtik.

Golü bulmanın sevincini yaşayarak, oyun disiplinimizi bozmadık ve ilk yarıyı bir farkla önde bitirdik.

İkinci yarıda da hızımızı kesmedik ve hücuma dayalı oyunumuzu sürdük. Karşılıklı ataklarla oyun tempomuzu düşürmeden rakiplerimizin üzerine giderek etkili olduk.

Grubumuzda söz sahibi ve güçlü bir ekiple mücadele ettik. Onlarda birçok gol pozisyonları yakaladı. Biz iyi savunma yaparak rakiplerimize gol yollarından geçit vermedik.

Ve 90 dakika ouyncularım ekip halinde ve uyum içerisinde olağanüstü mücadele vermeleri sonunda da galip gelerek 3 puanı alarak sevinen taraf biz olduk. Sporcu kardeşlerimin sahada çok iyi mücadele verdi, galibiyeti de hak ettiler dedi.

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