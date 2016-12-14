Çaykur’un gözü Özbekistan pazarında

ÇAYKUR, Türk çayının Özbekistan pazarında yerini alabilmesi için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, yurt dışı pazar payının artırılması amacıyla bir süredir çalışma yürüttüklerini belirterek bu kapsamda Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadirov ile görüştüğünü söyledi.

Sütlüoğlu, “Özbekistan’da Çaykur olarak yapılacak olan pazar çalışmaları ve Çaykur ürünleri hakkında karşılıklı fikir alışverişi ve istişarede bulunduk. Sayın büyükelçi, ülkesinde yapılacak çalışmalar konusunda seve seve katkıda bulunacağını söyleyerek bizleri Özbekistan’a davet etti. Biz de yurt dışı çalışmalarımız kapsamında bu daveti en kısa zamanda değerlendirip Türk çayını Özbek kardeşlerimizin beğenisine sunmak istiyoruz. Özbekistan’da yapılacak çalışmalar için verimli geçen görüşme nedeniyle destek ve katkıları için büyükelçiye teşekkür ediyorum” dedi.

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