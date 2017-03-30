GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Çaykur’da istihdam edilecek geçici işçi alımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çelik, “Kurumun personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 1500 mevsimlik (geçici) ilkokul öğrenimli beden işçisi İş-Kur aracılığıyla alınacak” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in açıklaması şöyle; “Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (Çaykur) istihdam edilmek üzere geçici işçi alımı gerçekleştirilecek. Çaykur’a bağlı Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde bulunan yaş çay fabrikalarında çalışmakta olan geçici ve daimi işçilerden emeklilik, ölüm ve diğer nedenlerle ayrılmalardan dolayı önemli sayıda işçi personel açığı çıkmış bulunuyor.Ayrıca kurumun oluşturulan yeni fabrikası ve bazı ünitelerdeki imalat makine sayısı artışından dolayı yaş çay işleme kapasitesinin artması, mevcut işgücü ihtiyacını daha da artırmış bulunuyor. Kurumun personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 1500 mevsimlik (geçici) ilkokul öğrenimli beden işçisi İş-Kur aracılığıyla alınacak.İş-Kur’un söz konusu alım için ilana çıkışı, 4-13 Nisan aralığında olacak. Kura çekimi ise Mayıs ayının ilk haftasında noter huzurunda yapılacak.”

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