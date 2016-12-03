MANİSA Bağcılık Araştırma Müdürlüğü, şeker kullanımını azaltmak, hem de kuru üzüm tüketimini artırmak için “Çayın yanına şeker yerine kuru üzüm” projesini hayata geçirdi. Müdürlük tarafından alınan makinelerle, içinde iki, üç tane kuru üzüm bulunan paketler üretilip, satışa sunulacağı bildirildi.

Manisa Bağcılık Araştırma Müdürlüğü, üzüm tüketimini artırmak için harekete geçti. Üzüm suyu, üzüm gazozu gibi birçok ürün üreten Bağcılık Araştırma Müdürlüğü, şimdi de kuru üzüm tüketimini artırmak için Türk toplumunun çok tükettiği çayı kullanmaya başladı.

Bağcılık Araştırma Müdürü Akay Ünal, bir süre önce pilot tesiste çayın yanında tüketilmesi için kuru üzümleri paketlemeye başladıklarını söyledi. Çayın yanında verilecek üzümlerin paketlenmesi için 200 metrekarelik alanda, 6 kişinin çalışacağı bir tesis kurduklarını da açıklayan Ünal, şöyle dedi:

“Üzümle ilgili alternatif gıda ürünleri üretiyoruz. Tüketim alışkanlığını artırıp, bu faydalı besinin daha fazla tüketicilerle buluşmasını amaçlıyoruz. Türk toplumu olarak çok fazla çay tüketiyoruz. Çayın yanındaki kesme şekere kuru üzüm alternatif olabilir. Kesme şekerin yerine kuru üzüm tüketirsek bir çok vitaminden faydalanabiliriz. Hem de alınan kalori oranı azaltılmış olur.”

Üzümün faydalarını anlatan Ünal,

“Besin değeri, hem de içerdiği liflerle birlikte üzüm bağırsak sistemini rahatlatır. Kan yapıcı özelliği var. İçinde bulunan mineraller, vitaminler, antioksidanlar nedeniyle birçok faydası da mevcut. Bu faydaları kuru üzümü çayla birlikte tükettiğimiz zaman kazanmış oluyoruz”

diye konuştu.

BİR BARDAK ÇAYA 2-3 KURU ÜZÜM

Bir bardak çayın yanında iki ve üç tek sultani çekirdeksiz kuru üzüm tüketilmesini öneren Ünal, alınan vitamin ve minarelerin kesme şekerden daha faydalı olduğunu söyledi. Paketleme tesisinde kısa sürede seri üretime geçmeyi hedeflediklerini vurgulayan Ünal,

“İlk olarak kurumumuzda çayın yanında kuru üzümü kullanacağız, daha sonrasında da yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Ayrıca bilinirliğini arttırmak için çeşitli kurumlara ücretsiz olarak da bu üzümlerden dağıtacağız. Aynı zamanda Manisa Bağcılık Araştırma Müdürlüğü Ofisi’nden de satışa sunacağız”

dedi.

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