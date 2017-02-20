ÇAYED Yarım Elma’dan çocuklara armağan

Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma (ÇAYED) Yarım Elma, Fatma Yaşar Önen İlkolulu ve Kıymet Necip Tesal İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilere kışlık bot armağan etti.

Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma (ÇAYED) Yarım Elma, Fatma Yaşar Önen İlkokulu ve Kıymet Necip Tesal İlkokulu’nu ziyaret etti. Çankaya Belediyesi Muhtarlık ve STK İşleri Müdürlüğü ve mahalle muhtarları ile okullara ziyarette bulunan ÇAYED Yarım Elma, öğrencilere kışlık bot armağan etti.

Çankaya sınırlarında bulunan iki okuldaki toplam 100 öğrenciye botlarını takdim eden ÇAYED Yarım Elma ekibi, çocukların sevincine de ortak oldu. Hayırseverlerden gelen bağışlarla ilk etapta Fatma Yaşar Önen İlkolulu ve Kıymet Necip Tesal İlkokulu’ndaki öğrencilere ulaştırılan hediye botlar, daha sonra da farklı okullarda devam edecek.

ÇAYED Yarım Elma yetkilileri, çocukları sevindirmek isteyen vatandaşların kendilerine 474 00 10 numaralı telefondan ulaşarak destek verebileceklerini kaydetti.

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