Çavuşoğlu’nun New York programı oldukça yoğun

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Birleşmiş Milletler (BM) 71. Genel Kurul Çalşmaları için New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Murray McCully, Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sabah, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov, Mozambik Dışişleri Bakanı Oldemiro Marques Baloi, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, İzlanda Dışişleri Bakanı Lilja Alfredsdottir, Gambiya Dışişleri Bakanı Neneh-MacDouall Gaye ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu’nun Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı McCully ile görüşmesinde FETÖ darbe girişimi, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, Suriye ve Irak dahil bölgesel gelişmeler; Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah ile görüşmesinde ikili siyasi, ekonomik ve askeri ilişkiler, FETÖ darbe girişimi; Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mitov ile görüşmesinde darbe girişimi ve FETÖ ile mücadele, ikili ilişkiler, göç sorunu ve enerji konuları, Mozambik Dışişleri Bakanı Baloi ile görüşmesinde ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin daha ileriye taşınması hedefi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu, darbe girişimi ve FETÖ ile mücadele konuları, Belarus Dışişleri Bakanı Makei ile görüşmesinde darbe girişimi ve FETÖ ile mücadele, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alındı.

Izlanda Dışişleri Bakanı Alfredsdottir ile görüşmesinde darbe girişimi, ikili ve AB başta olmak üzere bölgesel ilişkiler, Gambiya Dışişleri Bakanı Gaye ile görüşmede bölgesel konular ve FETÖ ile mücadele, Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin ile görüşmede ise ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile bölgesel konular gündeme geldi.

Çavuşoğlu ayrıca, Erdoğan’ın, Katar Emiri Şeyh Tamim ile ikili görüşmelerine de katıldı.

BM’de Göç ve Mülteciler konulu Yüksek Düzeyli BM Genel Kurul Oturumuna katılarak bir konuşma yapan Çavuşoğlu, Türkiye’nin sığınmacı politikası, sığınmacı krizi ve düzensiz göçün önlenmesi konusundaki katkılarını anlattı.

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