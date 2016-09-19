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Venezuela’da Bağlantısızlar Zirvesi’ne katıldıktan sonra 71.dönem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları için New York’a geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yoğun görüşme trafiği, ABD medyasınca “Çavuşoğlu New York’taki resmi temaslarına hızlı başladı” sözleriyle duyuruldu.

Mevlüt Çavuşoğlu’nun New York temaslarını izleyen Amerika’nın Sesi (VOA) Çavuşoğlu’nun AB Komisyonu birinci başkan yardımcısı Frans Timmermans ile yaptığı görüşmede darbe girişimi hakkında bilgi verdiğini, görüşmede ayrıca mültecilerin durumu ve Türk vatandaşlarına vize muafiyeti konularının da ele alındığını belirtti.

VOA, Bakan Çavuşoğlu’nun BM Genel Kurulu Başkanı Peter Thompson ile yaptığı görüşmede 15 Temmuz’da gerçekleşen başarısız darbe girişimiyle ilgili bilgi verdiğini de anlattığı haberinde “Toplantıda Suriye’de, süren iç savaş ele alındı, mültecilerin durumu ve bölgesel sorunlar da masaya yatırıldı” dedi.

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Bakan Çavuşoğlu’nun BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un, Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile buluşmada adada yürütülen müzakere sürecindeki son gelişmeleri ele alındığını kaydeden VOA, Çavuşoğlu ile AB Dönem Başkanı Slovakya’nın Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak arasındaki buluşmaya da dikkat çekerken Türkiye-AB ilişkileri, vize serbestisi ve BM Genel Kurulu gündemindeki konularının görüşüldüğünü de anlattı.

VOA, Çavuşoğlu’nun Avrupa Konseyi Başkanı Thorbjorn Jagland ile bir gerçekleştirdiği görüşmeye değindi, Bakanın, Uluslararası Barış Enstitüsü’nün (IPI), ev sahipliğinde dışişleri bakanları düzeyinde düzenlenen Orta Doğu konulu bir çalışma yemeğine de katıldığını belirtti.

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