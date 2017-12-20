Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’ile görüştü

Azerbaycan-Türkiye-İran üçlü Dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Bakü’ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Çavuşoğlu, üçlü zirvenin gerçekleşeceği otele geldi. Çavuşoğlu ilk olarak ikili görüşmeler kapsamında mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile biraraya geldi. İkili görüşmeelerin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenecek.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs tasarısı BM Genel Kurulunda oylanmadan önce New York’a gidecek. Türkiye-Azerbaycan-İran Dışişleri Bakanları Toplantısı için Baküde bulunan Çavuşoğlu, buradaki resmi görüşmelerinin ardından New York’a gidecek. Çavuşoğlu’nun BM’deki oylama öncesinde Filistin’e destek amacıyla görüşmelerde bulunması öngörülüyor.