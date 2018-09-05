Çatal Elma ödüllendirme geleneği…

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinin Kazdağları sınırları içerisindeki köylerinde, elma yetiştiriciliğiyle geçimini sağlayan üreticiler, “Çatal Elma” geleneğini 50 yıldır yaşatıyor.

Hasat döneminde yapışık elma bulan işçiler, bolluk ve bereketin işareti olduğu inancıyla bahçe sahibi tarafından “Çatal Elma” geleneği ile ödüllendiriliyor.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Elma Hasadı

Kazdağları’nın Kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesinde, elma yetiştiriciliğinin yapıldığı elmasıyla ünlü Evciler köyünün yanı sıra Yeşilköy, Karaköy, Çırpılar ve Külcüler köylerinde yarım asırlık gelenek yaşatılmaya devam ediyor. Elma bahçelerinin ağustos ve eylül aylarında hasadı yapılırken, bir elmadan diğer bir elmanın oluşması olarak ifade edilen elma bulunursa, o bahçede bolluk ve bereket olacağına inanılıyor.

Elma yetiştiriciliğiyle yaşamını kazanan üreticiler, elma hasadı sırasında bahçesinde özel elmayı bulan işçiyi fazla yevmiye ile ödüllendiriyor.

Gelenek gereği, Evciler köyünde yaşayan elma bahçesi sahibi Mustafa Güler (30), bu hasat döneminde çatal elmayı bulan işçisi Şakir Aydın’ı (35), bir yevmiye fazla ücret vererek ödüllendirdi. Üretici Mustafa Güler, “Her elma bahçesi sahibi kendi maddi durumuna ve isteğine göre bir ödül veriyor. Elma bahçesinde çalışan diğer işçilere de çeşitli meşrubatlar ikram ettik” dedi.

Çatal Elma Avcıları



Çatal Elma Avcıları



Çatal Elma Avcıları

Aynı köydeki üretici Hüseyin Zeybekoğlu da (37), çatal elmayı bulan işçisi Havva Nur Taşkın’ı miktarını açıklamak istemediği bir ücretle ödüllendirdi. Bahçesindeki diğer çalışan işçilere de, ilçenin meşhur tahin helvasından ikram etti. Ziraat Mühendisi Salih Bozkurt, meyvenin oluşumu sırasında yeterli soğuk havayı alamaması nedeniyle bahçelerde bu tür elmaların nadir olarak oluştuğunu söyledi.



Kazdağları Hakkında Kısa Bilgi (Kaynak: https://yoldaolmak.com)

Kaz Dağları, ülkemizin en önemli zenginliklerinden biri bana göre. Antik dönemlerden bu yana pek çok efsaneye konu olan ve İda Dağı olarak da bilinen Kazdağları, “Tanrıların armağanı” olarak tasvir edilen tam bir doğa harikası.

Şehrin korkunç havasından kurtulmak için yapabileceğiniz en iyi şey Kazdağları’na kaçmak. Zeytin bahçeleri, kızılçam ve daha da yükseklerde meşe ve karaçam ormanlarıyla kaplı bu güzel coğrafya, Ege’nin yakıcı sıcağından bunalanlar için tam bir kaçış yeri. Öyle ki yaz ortasında bile geceleri serinlikten dolayı ürperiyorsunuz.