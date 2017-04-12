CaseCampus Bahar Dönemi 75 yeni girişimci adayı ile başladı

Akbank ana sponsorluğunda Endeavor Derneği tarafından geliştirilen uygulamalı öğrenim programı CaseCampus, 75 yeni girişimci adayıyla dördüncü dönemine başladı.

Başarılı Türk girişimcilerinin özgün vakalarını 10 hafta süren uygulamalı öğrenim programıyla sunan CaseCampus, bu dönem açılışını 8 Nisan Cumartesi günü ekosistemin önde gelen konuşmacıları ile İstanbul’da gerçekleştirdi.

Endeavor Derneği’nin Akbank ana sponsorluğunda hayata geçirdiği CaseCampus Programı, Bahar 2017 Dönemi’nde İstanbul ekosistemine odaklanarak bu bölgedeki girişimcilik ekosistemini hareketlendirmeyi ve girişimci olmak isteyen potansiyeli yüksek gençleri cesaretlendirmeyi amaçlıyor.

10 hafta sürecek program, girişimcilik olgusunu Türk girişimcilerinin vakalarını kullanarak, online modüller ve yüz yüze konferanslar aracılığıyla Türkiye’de yaygınlaştırmayı hedefliyor.

CaseCampus Programı’na Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden girişimcilik akademisyenleri önderlik ediyor; Doç Dr. Adil Oran (ODTÜ), Yrd. Doç Dr. Ahmet Murat Fiş (Özyeğin Üniversitesi), Yrd. Doç Dr. Berna Beyhan (Sabancı Üniversitesi), Öğr. Gör. Taylan Demirkaya (İzmir Ekonomi Üniversitesi), Doç. Dr. Mustafa Ergen (Koç Üniversitesi) ve Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Aygören (Boğaziçi Üniversitesi).

Fellowlar, Bahar 2017 Dönemi’nde ticarileşmiş inovasyon Cosa (Cem Gül ve Emre Erkin), gıda perakende şirketi Nişfud (Eren Merzeci), finansal teknoloji ürünü Paraşüt.com (Andaç Türkmen, Sean Yu ve Fahri Özkaramanlı) ve sosyal medya girişimi Scorp (İzzet Zakutoğlu ve Sercan Işık) vakalarıyla girişimcilerin şirketlerini kurma ve büyütme aşamasında yaşadıkları zorluklar ve kritik karar anlarını işleyecekler.

CaseCampus’e Kimler Katılıyor?

CaseCampus Bahar 2017 Dönemi’ne Ocak ve Şubat aylarında başvuran 1200 aday arasından kendi üniversite ve illerinin en başarılı ve girişimcilik potansiyeli yüksek 75 fellowu seçildi. Program katılımcılarının yüzde 37’si kadın ve yüzde 40’ı İstanbul dışından Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen öğrencilerden oluşuyor.

Katılımcıların yüzde 25’i İşletme-Ekonomi, yüzde 43’ü Mühendislik ve yüzde 32’si diğer bölümlerden geliyor. Bu oranlar bir yandan programa başvuran gençlerin profillerindeki çeşitliliği yansıtırken diğer yandan Türkiye geneli girişimciliğe olan ilgiyi gösteriyor.

Birinci Konferasta Neler Oldu?

Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli ile Akbank Kobi Bankacılığı’ndan Turgut Çatalkaya’nın açılış konuşmaları ile başlayan program Fairmont Quasar İstanbul Otel’de gerçekleşti. Endeavor Girişimci Yetenek Programları Müdürü Utku Tuncay’ın CaseCampus Programı tanıtımının ardından, Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Didem Altop katılımcıların programdan beklentilerini ve girişimciliğe dair önyargılarını ele aldı.

Fellowlar daha sonra, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Taylan Demirkaya moderatörlüğünde yemeksepeti.com’un Kurucu Ortağı Melih Ödemiş ile gerçekleştirilen girişimci zihin yapısı üzerine olan sohbeti dinlediler. Ardından 360 Management Consulting Group Yönetici Ortağı İlkay Gültaş ile “1-Hour MBA” çalışması gerçekleştirildi.

Öğleden sonraki program, ODTÜ’den Doç. Dr. Adil Oran’ın İş Modeli Kanvası sunumu ile başladı. Katılımcılar daha sonra takımlar halinde iş fikri ve iş modeli geliştirme egzersizi yapıp juri üyelerine sunumlarını gerçekleştirerek günü tamamladılar.

Böylece katılımcılar girişimcilik yolunda temel donanımlarını edinerek girişimciliğe ilk adımlarını attılar. Fellowları öğrenim süreci boyunca online forumlarda incelenecek 4 vaka ile Mayıs ve Haziran 2017’de düzenlenecek iki adet konferans bekliyor.

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