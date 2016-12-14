Çarşamba havalimanı 138 bin 906 yolcuya hizmet verdi

Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Çarşamba Havalimanı 2016 Kasım ayına ait iç-dış hat yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği hakkında basın açıklaması yaptı. Vali Şahin yaptığı açıklamasında,

“DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2016 yılı Kasım Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre, Kasım ayında Samsun Çarşamba Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 137 bin 441, dış hatlar 1465, toplamda ise yüzde 5 artışla 138 bin 906 oldu. 2016 Yılı Kasım ayında Samsun Çarşamba Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 artışla 1679’e ulaştı. Dış hatlar uçak trafiği 44 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 26 artışla 1723’e ulaştı. 2016 Yılı Kasım ayında Samsun Çarşamba Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 1 artışla 1013 ton olarak gerçekleşti. Samsun Çarşamba Havalimanı’ndan, bir önceki yılın ilk 11 ayına göre yüzde 5 artışla 1 milyon 654 bin 841 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 18 artışla 18 bin 554’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 5 artışla 15 bin 302 tona ulaştı. Samsun Çarşamba Havalimanından karşılıklı olarak haftanın her günü İstanbul ve Ankara’ya, hafta içi 5 gün İzmir’e, Çarşamba ve Cuma günleri Antalya’ya uçuş seferleri yapılmaktadır. Ayrıca, Çarşamba günü Almanya’ya direk uçuş seferi yapılmaktadır. İstanbul Atatürk, İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanlarından bağlantılı olarak yurt içinde her noktaya, yurt dışında ise birçok noktaya uçuşlar yapılabilmektedir”