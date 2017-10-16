İspanya’nın merkezi Madrid hükümeti Katalonya Özerk Bölgesi Lideri Carles Puigdemont’a bağımsızlık ilan edip etmediğini netleştirmesi için verdiği süre bugün sabah saat 10:00’da doldu.

Katalonya lideri Carles Puigdemont Madrid hükümetine bağımsızlık ilan edip etmediklerini netleştiren bir belge göndermedi ve önümüzdeki iki ay için müzakere yapılması için çağrı yaptı.

Madrid hükümeti Katalonya Özerk Bölgesi‘nin özerkliğini askıya alma hakkına sahipken. Bağımsızlık taraftarı kesimler ise Carles Puigdemont’u açık bir şekilde bağımsızlık ilan etmeye zorluyor.

Pazar günü Barselona’da 15 Ekim 1940’ta Franco rejiminde suikaste uğrayan eski Katalonya Başkanı Lluís Companys’i anma törenlerine katılan Puigdemont törende,

“Companys düzen ve adalet adı altında öldürülmüştü. Seksen yıl geçtikten sonra iktidar partisi hala bu suçu önemsizleştiriyor”

dedi.

Puigdemont geçtiğimiz hafta başında bağımsızlık ilan ettiği takdirde kendisinin de sonunun Companys gibi olacağını söyleyen Halk Partisi sözcüsüne atıfta bulunuyordu.