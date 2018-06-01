ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie, Çin’i Güney Denizi’ndeki adaları silahlandırması konusunda açıkça tehdit etti “ABD ordusu Batı Pasifik’te küçük adaları yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir” dedi…

Aynı anda “ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini 1 Haziran’dan itibaren Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika’ya da uygulayacağını açıklaması da, Atlantik’in her iki yakasında büyük tepki yarattı…

Korgeneral Kenneth F. McKenzie, Ortadoğu konusuna da değindi ve “DEAŞ’ın elindeki toprakların tamamen alınması ile ABD’nin Suriye’deki işinin bitmeyeceğini” söyledi… Mazeret olarak da, “DEAŞ’ın bir yer altı örgütüne dönüşeceği” ihtimalinden söz etti…

Esad rejiminin, YPG/PKK’nın kontrol ettiği bölgelere saldırması durumunda ABD’nin karşılık verip vermeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlarken de “ABD ordusuna ve koalisyon ortaklarına saldırmanın kötü bir politika olduğu anlaşılmış olacak.” Diyerek tehditlerini sürdürdü…

Bu gelişmeler, ABD’nin sanki bir “topyekûn savaş” peşinde olduğunu düşündürebilecek şeyler…

Ama bunun “ABD’ye ne kazandıracağı sorusu” havada kalıyor…

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulmuş Batı Cephesi’ni dağıtılması ile sonuçlanacağı kesin bir ticaret savaşı açmanın getirisi ne olabilir ki..?

Üstelik ABD’nin Kuzey komşusu Kanada’nın Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, “ABD’nin gümrük vergilerine karşılık olarak Amerikan çelik ve alüminyum ürünlerine 1 Temmuz’dan itibaren sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 tarife uygulanacağını” açıklaması da var…

Yetmiyormuş gibi, Güneydeki komşu Meksika Hükümeti de yazılı bir açıklamayla, “ABD’den ithal edilen elma, üzüm, yabanmersini, domuz eti gibi çeşitli gıda ürünlerine ve bazı çelik ürünlerine ek gümrük vergileri getirileceğini” duyurması da var…

Böylece; ABD de aralarında Pasifik Okyanusu olan Çin de dâhil, tüm komşularıyla kavgalı oluyor…

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin de ABD’nin yürüttüğü ticari politikaları eleştirerek, “Şu anda ABD’nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz. Bu politikalar nedeniyle tüm dünya ekonomisi de zarar görüyor.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın başa geçmesiyle birlikte bozulan denge, her geçen gün daha da kötüye gidiyor…

Üstelik kendi dev aynasında gören başka liderlere(!) de örnek oluyor..!