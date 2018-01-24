Dünyanın muhtelif yerlerinde yıllardır terörle yıldırılan ülkeler var. Bunlardan biri de Türkiye. Nedense ada küreye baktığın zaman dünyanın tam merkezinde olarak gördüğüm bir ülke Türkiye bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz.

Konumu itibariyle dünyanın her yerinden iştahların kabardığı, asırlar boyu el değiştiren, herkesin gözünün olduğu bir ülke, Türkiye. Emperyalizmini değişik yöntemlerle halen sürdüren ülkelerin destek ve kışkırtmalarıyla teröre boğmaya çalıştığı bu coğrafyada Türkiye, terörden nasibini, misliyle aldı.

Batılı devletleri ve insanları, tüm ön yargısıyla Türkiye’nin savaştığı terör gruplarına karşı sempati duyuyorlar. Hatta öyle ki haritalardan haberi olmayan insanlar bile asırlardır Kürt Toprakları olduğunu sandıkları yerleri Türkiye’nin işgal ettiğini söyleyebiliyorlar. Siz hangi coğrafya dersini okudunuz diye sorduğunda agresifleşip tersleyebiliyorlar.

Avrupa’da özellikle de kuzey Avrupa’da insanları çok fazla agresif tepki vermesi alışılmış bir şey değildir. Ama söz konusu Türkiye’nin doğusu olduğunda, hemen başlıyorlar “Kürdistan’ı işgal ettiniz, çıkın” demeye. Soruyorum “hangi yıl işgal etmiş Türkiye o söylediğiniz ülkeyi, bilginiz var mı” diye? birbirlerine bakıyorlar, susuyorlar.

Altı boş bilgilerle o kadar dolduruldu lar ki son on yıllarda. Konuyla hiç ilgisi olmayan insanlar bile bu konuyu dillendirip, malzeme yapıyor. “Hayır benim bir Kürt düşmanlığım yok, olamazda zaten” dediğim andan itibaren, o zaman versenize ülkelerini geri diyorlar. “Geri vermek, derken”?

Soruyorum “hangi ülke” diye, bu kez sinirleniyorlar. Bu son 1-2 yıldır kısır döngü halini aldı. İnanın havaalanındaki saldıran PKK’lıları geçtim, Alman halkında yaratılan öyle bir imaj var ki, “biz neredeydik o zaman, bunun önüne geçemedik” diye düşünüyorum.

Türkiye’nin en büyük eksiği, kulisçiliktir. Hemen her konuda yapmamız gereken aslında bu iken, yıllardır kendimizi anlatmayı önemsememiş, hatta hiç denememiş, bir şey olmaz nasılsa deyip atlamışız.

Oysa işler öyle yürümüyor. Nasıl makyajsız güzel gözükmüyorsa insanlar. Devletler, Halklar, büyük firmalar, hepsi makyajlı dolaşıyor ortada. Tanıtımlarını yapıyorlar, kulislerini yapıyorlar, İmaj tazeliyorlar. Nasıl görünmek ve kabul ettirmek istiyorlarsa insanların üzerinde öyle algı operasyonları yapıyorlar. Ha bunu sadece bugün yapmıyorlar. Yıllardır böyle devam ediyor. Biz ise bıçak kemiğe dayandığında bağırıyoruz hayır öyle değil, böyle diye.

Şimdi medyada, orada burada tanıtılan, masum Kürt halkını öldüren kötü bir Türkiye var. Kürt ve Ermeni diyasporası hiçbir şekilde durmadı bu imaja katkı sunmaya devam ettiler. İçimizdeki hainleri de sayarsak gelinen durum hiç iç açıcı değil. Öyle ki düşmana asker olarak katıldığını zanneden, uzak doğu kökenli, İngiliz vatandaşı, alakasız bir genç bile gelip sınırda, Türkiye’ye karşı savaşabiliyor. Dünyanın her tarafından alakasız tipler ellerine geçirdikleri silahlarla, ABD’nin bu, “oradan buradan toplama ordusuna” katılıyor.

Bu gençler zaten bilgisayar oyunlarında alıştıkları savaşı sahada tatbik etmeye çok hevesli. Eh işte ellerine de bir fırsat geçince deli gönülleriyle fırlayıp düşman ülkeye saldırmak için tıpkı oyunlardaki gibi, “terörist- asker savaşı” yapmaya geliyorlar.

Kamuoyunun desteğini almayan hiçbir hareket başarılı olamaz. Afrin operasyonu, genel anlamda Türk halkından destek aldığı için devam ediyor. Ancak imaj çalışması yapılmadan hiçbir konuda başarılı olunamaz. Sadece Türk halkının değil dünya kamuoyunu da yanımıza çekmek zorundayız. Bunun yolu ne ise, işte o yol bulunmalı ve derhal uygulamaya konmalı.