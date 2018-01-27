Kuraklık nedeniyle üç aydan kısa bir süre sonra susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da vatandaşların su kullanımına günde 50 litre sınırlandırılması getirildi.

CNN International’da yer alan habere göre dört milyon nüfuslü kentin aylardır yağış almaması sebebiyle neredeyse bitme noktasına gelen su, yerel yetkililer gözetiminde çeşme başlarında bidonlarla bekleyen insanların oluşturduğu uzun kuyruklarla alınabiliyor.

Kişi başı kısıtlamaya göre günde 50 litre su ile neler yapılabileceği belirtilen haberde sadece bulaşık ve çamaşırın günde 18 litre su tüketimine neden olduğu, 90 saniyelik bir duş aldığımızda bunun ortalama 15 litre su tüketimine neden olduğu, bir kez sifona bastığımızda dokuz litre su tüketildiği, el ve yüz yıkama ve diş fırçalama gibi günlük hijyen bakım için üç litre su harcandığı, yemek pişirmek için iki litre su gerektiği, iki litre içme suyuna ihtiyaç olduğu ve köpeğiniz varsa bir litre de ona su verebileceğiniz belirtiliyor. Tüm bu faaliyetler kişi başı toplam 50 litre su tüketimi anlamına geliyor.

Kent yetkilileri suların tükeneceği ve kentte musluklardan şebeke suyu verilemeyeceği tarihi önce 22 Nisan olarak duyurdu sonra “Day Zero / Sıfır Gün” de denilen bu tarihi 12 Nisan’a çekti.

Cape Town Güney Afrika’nın en büyük ikinci şehri ve dünyanın en cazip turist merkezlerinden biri. Getirilen kısıtlamalar sebebiyle vatandaşların banyo sularını geri dönüştürerek sifon amaçlı kullanmaya başladığı, duş sürelerini de 90 saniye ile sınırlandırdıkları aktarılıyor ve şu anda el dezenfektanlarının hayli güçlü satışlar kaydettiği belirtiliyor.

Vatandaşlardan biri CNN’e verdiği demeçte “Artık yıkanmamış saçla dolaşmak sosyal bilinci yüksek bir birey olduğunuz anlamına geliyor” dedi.